Espadas, sobre SE-40: "Estado ha cogido el toro por los cuernos y no hay aún decisión sobre túnel o puente"

Espadas se ha mostrado de este modo ante una pregunta en el Pleno municipal del portavoz del PP, Beltrán Pérez, relativa a la reunión mantenida con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Pérez califica la reunión de "fracaso para la ciudad por decisión de un ministro del PSOE y con la complicidad presencial de un alcalde socialista, tirando 20 años de espera y anulando un informe de impacto medioambiental de los túneles para perder otros cuatro años". "Todo porque la factura de pacto de investidura de Sánchez requiere derivar fondos a otros territorios".

Ante estas acusaciones, Espadas subraya que no hay decisión y que esas afirmaciones de Pérez parten de "una información errónea o de la mala fe habitual del PP en política y de su grupo para convertir la infraestructura en un frente de batalla para que la ciudad no avance". El regidor se ha distanciado de ese "estilo de oposición que es para ser terceros, cuartos o quintos, pero no para ser alcalde, para lo que se requieren otras formas.

Además, explica que el informe de la declaración de impacto ambiental del cruce del río de 2001 queda sin efecto porque hubo una modificación sustancial del proyecto, al duplicar los tubos, y recuerda que "el que dejó en suspenso la obra fue del PP, con Mariano Rajoy, que no abordó el problema y lo conocía", haciendo referencia a posibles inundaciones.

"La declaración de impacto ambiental que está ahora encima de la mesa no es suficiente para poder licitar le proyecto constructivo ante un proyecto con modificaciones evidentes desde el punto de vista técnico. El Gobierno va a iniciar el procedimiento administrativo y la evaluación de impacto ambiental para decidir cuál es la alternativa elegida, si puente o túneles", sentencia.

ANÁLISIS LA RED DE CERCANÍAS

El Grupo de Cs, con Álvaro Pimentel al frente, se ha interesado también por esa reunión en relación a la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, que Espadas ha calificado también como necesaria.

Pimentel recuerda que en noviembre de 2015 el Pleno municipal reclamó esta conexión e indica que el Ministerio "tiene que tomar partido y coordinarse con la Junta ante una obra fundamental para la ciudad y especialmente en este momento". Considera que tenía que estar ya ejecutado y pide que no haya una "nueva peleíta entre administraciones", tras abogar porque Espadas abandere el impulso a la reclamación de esta infraestructura.

Al respecto, Espadas señala que se justifica "más que nunca" la actuación, que defendió cuando era ministro del área el popular Íñigo de la Serna y también ahora con Ábalos. "Este tema lo planteé en la reunión y dije que era un elemento fundamental. Se han comprometido a venir en septiembre el ministro y secretario de estado, que analizará la red de cercanías en su conjunto, porque está a mucha distancia de inversión estatal con otras áreas", indica, advirtiendo de que "los siete años de inversiones patéticas del PP ha sido una losa", mientras que la última inversión la hizo el socialista José Blanco con la conexión a Cartuja.

PROTOCOLOS DE ENTRADAS DE TURISTAS

De su lado, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, también ha hecho referencia a la reunión y ha preguntado en el Pleno sobre la suficiencia de las medidas higiénico-sanitarias adoptadas en relación con la entrada de turistas en la Ciudad. Peláez señala que en otros países "hay controles más severos, con PCR", y plantea la "conveniencia de un plan complementario por parte del Ayuntamiento". "El turismo es muy bueno que entre, pero con seguridad y un control riguroso se atrae a más", afirma.

En este asunto, Espadas recuerda que las medidas están tomadas en el ámbito de la Unión Europea, que AENA y Sanidad Exterior tienen protocolizado la actuación ante la entrada de visitantes y que, cuando llegan a la ciudad, es "la Junta de Andalucía la que tendrá articulada la trazabilidad para hacerle el PCR si fuera necesario". Destaca la coordinación del Ayuntamiento con la Junta e insta a Peláez a trasladar esta pregunta al consejero de Salud, Jesús Aguirre, o al propio presidente de la Junta, Juanma Moreno.