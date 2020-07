El jove acusat de violar i matar una menor de 15 anys a Xella, culpable

Després del veredicte de culpabilitat -d'assassinat, agressió sexual i profanació-, ara serà l'Audiència la que fixe la pena definitiva. El jurat ha demanat que no se li apliquen beneficis penitenciaris i que no es puga proposar al Govern central el seu indult.

El jove s'enfronta a presó permanent revisable pel delicte d'assassinat -la màxima pena que es pot demanar a Espanya-, segons reclama la Fiscalia i l'acusació particular. També se li acusa d'agressió sexual i de profanació.

El succés es remunta al 26 d'octubre del 2016, quan el jove va contactar amb la menor i la va citar en el seu antic domicili familiar, segons arreplega com a provat el jurat. Ella va acudir a la cita pensant que hi havia altres amics amb el processat. Una vegada en la vivenda, el jove va intentar presumptament mantindre relacions sexuals amb la víctima, però aquesta es va negar i la va colpejar. D'aquesta manera va aconseguir consumar la violació.

A continuació, el jove, aprofitant que la xica estava semiinconscient, la va escanyar fins a matar-la -perquè no li denunciara-, va demanar un cotxe a un amic i va traslladar el cadàver fins a un avenc de la població, on ho va llançar amb la intenció que no poguera ser trobat.

El cos sense vida de la menor, el qual havia quedat enganxat en una branca, va ser trobat per una gent de la Guàrdia Civil l'endemà passat. El jove estava breument afectat per consum de substàncies estupefaents durant tot el dia i anys arrere.

El jove va afirmar en el juí que va ser tot un accident. Va narrar que la relació amb la víctima era fluïda, ja que es veien "amb freqüència en solitud", amb el que va indicar que quedar amb ella "no era un parany", sinó una cosa "normal".

Eixe dia, va asseverar que havia consumit drogues i en un moment donat li va comentar a la menor que havia conegut a una xica que li agradava. Seguidament, segons la seua versió, ella es va posar "histèrica", així que la va agafar del coll per a calmar-la i després es va adonar que no despertava. Va intentar reanimar-la però no va poder.

L'acusat, qui va afirmar haver perdut el control, va assegurar que no va mantindre relacions sexuals amb la víctima ni tampoc la va violar. Va assenyalar que després d'adonar-se que estava morta, no va cridar a Emergències per "pànic" i perquè estava "confús". També va indicar que els colps que presentava van haver de produir-se mentre arrossegava el cos per a tirar-ho a un barranc.

Va dir que va cridar a un amic per a demanar-li el cotxe i en eixe moment no tenia clar on anava a anar. Va arribar fins a on va poder amb el vehicle i va deixar caure el cadàver després d'embolicar-ho amb "el primer que va veure". Se sentia aleshores "feble i marejat".

L'endemà, l'acusat va assenyalar que va aparéixer drogat i amb intenció de llevar-se la vida. Va cridar a son pare, li va explicar el que havia passat i van avisar a la Policia. "Em vaig entregar i vaig cooperar en tot", va dir. Va aclarir que inicialment va reconéixer relacions sexuals amb la víctima però solament perquè "si ells veien que tenia certa intimitat, creurien que no tenia intenció de matar-la".