El impresionante anillo con diamante de 25 kilates con el que Max Ehrich le ha pedido matrimonio a Demi Lovato

En una playa al atardecer, ese fue el lugar y momento que eligió el actor Max Ehrich para pedirle matrimonio a su chica, la cantante y actriz Demi Lovato. Ambos se han dedicado en redes sociales bonitas palabras de amor.

"Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar y una pareja en la vida. No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa", escribía el actor de 29 años junto a las imágenes del tierno momento.

"Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio", decía por su parte Lovato, de 27 años.

El enlace se selló con la entrega de un anillo, una pieza del prestigioso joyero de Beverly Hills Peter Marco. Se trata de un anillo de 25 kilates con talla baguette acompañado de dos diamantes trapezoidales más a los lados. Las tres piedras van montadas en un anillo de platino. El valor de la pieza supera con creces varios cientos de miles de euros.

La actriz, exchica Disney y el joven, que trabajó en la serie adolescente iCarly y en la película High School Musical 3, comenzaron a salir a principios de este mismo año pero parece que su historia de amor va a toda velocidad, algo que han demostrado con este paso.