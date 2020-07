Bermeo limita la celebración del Día de la Magdalena al lanzamiento de la teja para confirmar los límites del municipio

Tras lanzar la teja a las 9.30 horas y después de decir en voz alta "Honaino heltzen dira Bermeoko ituginak", como se viene haciendo desde la antigüedad, Bermeo ha confirmado los límites del municipio al nordeste de la isla, y, tras el acto, se ha dado por finalizada la jornada.

Tal y como manifestaron los ayuntamientos de Bermeo, Elantxobe, Mundaka e Ibarrangelu el pasado viernes, este 22 de julio, 'Día de la Magdalena' no habrá fiestas, por lo que se pide a la ciudadanía que "actúe con responsabilidad y haga un esfuerzo especial".

Aritz Abaroa ha señalado que la situación actual y las medidas sanitarias y de seguridad vigentes "hacen imposible que la fiesta se celebre en condiciones normales y, por este motivo, se ha optado por no celebrarla".

"El Día de la Magdalena de este año ha sido inusual. La Covid-19 y las medidas en vigor han condicionado totalmente la festividad de hoy. Teníamos claro que queríamos mantener la tradición pero que lo importante, sin duda, era garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos y, por eso, hemos decidido no organizar una jornada festiva", ha explicado.

Además, ha indicado que se ha lanzado la teja y "hemos mantenido la tradición, pero aquí acaba la jornada, tenemos que ser sensatos y pedimos por favor a los bermeanos que actúen con responsabilidad, porque está en juego la salud de todos". "Estoy seguro de que el año que viene celebraremos este gran día con todas nuestras fuerzas", ha dicho el alcalde, tras lanzar la teja.

Otras acciones que normalmente se desarrollan durante esta festividad no se han llevado a cabo este año, de forma que la corporación municipal no ha realizado la procesión oficial y no se ha tocado el "Alkate soinua" para dar comienzo a la jornada. Además, no se han realizado visitas ni a Elantxobe ni a Mundaka, sino que "simplemente, se ha hecho lo que marca el protocolo: lanzar la teja en Izaro y confirmar los límites del municipio", ha reiterado el alcalde.

En cuanto a la teja elegida, Abaroa ha destacado que el Ayuntamiento de Bermeo ha elegido una teja del edificio del Patronato Municipal de Bienestar Social para "rendir un sencillo homenaje a los trabajadores de los servicios sociales". Con esta acción, ha explicado, "se ha querido ensalzar la importancia de los servicios sociales y la actuación de las personas que trabajan en primera línea".

EN ELANTXOBE

Por su parte, Elantxobe ha restringido a residentes, personas que acuden a trabajar a esta localidad y a aquellos que poseen una segunda residencia la entrada al pueblo en el día de la "no celebración" de Las Magdalenas, con el fin de evitar la propagación del covid-19.

Por este motivo, patrullas de la Ertzaintza controlan los accesos al municipio, y dejan únicamente el paso a aquellas personas que poseen un certificado municipal que acreditan estos supuestos.

El alcalde de la localidad costera, Patxi Egurrola, ha explicado que él personalmente ha comprobado cada caso para expedir los permisos de acceso al municipio.

"Hemos adoptado medidas muy duras, hemos cerrado el puerto, hemos cerrado todos los accesos para que la gente no acceda al pueblo en una fiesta como suele ser ésta con miles de personas, pero parece que la gente ha tomado conciencia del problema, y no está viniendo a Elantxobe", ha explicado.

Egurrola ha dicho que es "una pena, un poco desolador y triste" que finalmente no se hayan podido celebrar, y ha emplazado a celebraciones futuras.

"Es una fiesta de hermandad entre pueblos, que tanta falta nos hace, nos llevamos muy bien los pueblos de la zona, disfrutamos mucho con esta fiesta, viene mucha gente. Este año ha tocado así, y hay que agradecer a la gente que no haya venido a Elantxobe. Ya habrá más Magdalenas. Habrá más fiestas, y si todo va bien habrá otra vez tiempo de disfrutar de Elantxobe, Ibarrangelu, Bermeo y Mundaka", ha agregado.