Oriol Amorós, secretari d'Igualtat: "Contratar a un cuidador en situación irregular es un motivo de mejora de las relaciones con la persona cuidada"

El departamento de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat catalana ha abierto una convocatoria de subvenciones para dotar de un contrato de trabajo a empleados dentro del ámbito de los cuidados de personas mayores o dependientes dentro del hogar. El objetivo es que, gracias a esta ayuda de 2.685 euros por un contrato de un mínimo de 12 meses de duración (que cubre los costes patronales), se pueda regularizar la situación laboral de un millar de personas. En su mayoría son mujeres que trabajan como internas en domicilios particulares, sin horarios, salario legal ni alta en la Seguridad Social.

Lo ha explicado este miércoles Oriol Amorós, Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, en el encuentro virtual Parlem del treball de cures, dentro de una nueva edición del ciclo Las 20 preguntas de 20 Minutos. La charla la ha moderado la coordinadora del diario y la web en Barcelona, Isabel Serrano, quien ha trasladado a Amorós las preguntas formuladas por los lectores.

¿Qué requisitos básicos ha de cumplir la persona que quiera recibir la ayuda a la contratación de un trabajador de cuidados? ¿Y el empleado? (Sofía García, Barcelona).

"En el ámbito de los cuidados, la ley se cumple tan poco en las contrataciones que, con estas ayudas, queremos incentivar ese paso a la legalidad", ha explicado Amorós. Ha recordado que se trata de un pago único y ha animado a que, "a pesar de que a mucha gente le dé pereza el papeleo, este contrato es sencillo porque el régimen del hogar es diferente al general, por lo que es mucho más fácil".

Sobre los requisitos básicos que ha de cumplir el empleador a la hora de acceder a un contrato de trabajo, ha detallado que "ha de tener más de 18 años, estar empadronado en Cataluña y al corriente de pago a la seguridad social". También ha de contar con "un mínimo de renta según de cuántos miembros sea la familia (19.000 euros anuales para una sola persona o 26.000 para dos) con el fin de poder contar con una renta suficiente para vivir una vez se pague el salario", ha indicado.

Oriol Amorós, Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadaia de la Generalitat de Catalunya. 20MINUTOS.ES

¿Cuáles son los principales motivos que llevan a las familias a no contratar a un cuidador y mantenerlo en la economía sumergida: que no disponga de papeles, no tener que cotizar por él? (Melisa Girnau).

"Hay quien se quiere ahorrar un coste y eso es lo que queremos solucionar con estas ayudas. Es sencillo y desgrava un 20% en la declaración de la renta. Los interesados pueden llamar al 012 e informarse. También hemos pedido a agentes sociales y a entidades como Amb Feina que informen y los sindicatos UGT y CCOO lo harán desde sus oficinas de extranjería. Asimismo se puede entrar en las páginas web treballdelallarjust.orgy curadelallar.gencat.cat".

¿Se puede hacer un contrato común entre más de un empleador (casas particulares) en las que trabaje un mismo cuidador? (Clara Suárez, L´Hospitalet).

"Gran parte del trabajo en el hogar es a tiempo parcial. El máximo de trabajo en cada hogar es de 10 horas a la semana. Por lo que pueden juntarse cuatro para llegar a las 40 horas semanales".

A este respecto, Amorós ha incidido en que "nuestros mayores han de poder vivir en su casa con autonomía y cuidados, pues es donde son más felices". Y, por desgracia, se ha detectado que en esta crisis sanitaria "muchas cuidadoras con trabajos parciales en varias casas han perdido faena por miedo a los contagios". Fruto de esta mala coyuntura, "Cáritas, Creu Roja y el Banc dels Aliments nos han indicado que hay un perfil muy importante de cuidadoras que esta pidiendo ayuda social durante la pandemia y que hasta ahora no la habían pedido", ha remarcado.

"Es muy importante que haya entidades que ayuden e informen a estos trabajadores en precario de forma gratuita y que les acompañen en el proceso de obtener los papeles. Y que acompañen a las familias, que muchas veces son personas mayores"

¿Está previsto poder prorrogar las ayudas en el pago de las cuotas a la Seguriddad Social del cuidador más allá del primer año? (Siscu Planas, Cornellà).

"Esta ayuda quiere contribuir a la normalidad en un mercado, el de los cuidados, que no está normalizado", ha respondido Amorós para a continuación asegurar que de entrada, no está previsto ampliar el plazo de la ayuda más allá de un año. "Estamos hablando de una política muy nueva que no ha llevado a cabo nadie en Europa", ha reconocido, al igual que el cambio de mentalidad al que quiere llevar esta subvención para la contratación y regulación de los cuidadores:

"Hemos de acostumbrar a la gente a hacer las cosas bien hechas y a asumir la contratación de las personas que trabajan para ellos y para los que más quieren. Esta es una ayuda a las personas que trabajan y a las que han de ser cuidadas".

¿Qué he de hacer si quiero contratar a la persona que tengo en casa como cuidadora pero no tiene papeles? (Montse Cuenca).

"Primero tendrá que hacer una oferta de trabajo. En la web gencat.cat/tramits le daremos los requisitos y el modelo de contrato. A continuación se pide la ayuda, por la que el empleador recibe el 60% de la ayuda cuando el empleado sea dado de alta al cuidador y el 40% restante cuando se cumpla el año de contrato".

"El proceso más lento es el de regularización de la persona por el procedimiento del arraigo social (por el que pasan unas 12.000 personas al año en Cataluña)".

"Para ello, el trabajador debe llevar más de tres años empadronado, no tener antecedentes penales ni en España ni en su país de origen, un informe de arraigo social y una oferta de trabajo. Es el empleado el que ha de realizar el proceso de arraigo".

¿Cómo podrá solucionar nuestra problemática, ya que al ser migrantes irregulares y sin contratos no entraríamos en este proyecto? (Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin Papeles).

"Contratar a un cuidador en situación irregular es un motivo de mejora de las relaciones con la persona cuidada, del aumento de la calidad de su atención y de la disminución de los miedos y angustias del trabajador", ha respondido categóricamente Amorós. "Si están felices cuidarán mejor de las personas a su cargo", ha reiterado.

El secretario de Igualtat ha resaltado, sin embargo, "el gran problema de las cuidadoras del ámbito privado: que sin contrato ni papeles ningún poder público tiene constancia de su situación. Con esta fuerte desigualdad y opacidad, el riesgo de abuso es muy importante".

Ha puesto como ejemplo "jornadas interminables o la falta de vida privada" y también ha querido poner sobre la mesa el "abuso sexual, que afecta mucho a las cuidadoras del hogar en cifras muy elevadas", ha lamentado.

¿Qué considera que se puede hacer desde la Generalitat y en concreto desde su Secretaria para la mejora del sector y para motivar cambios a nivel estatal? (Entidad Anem per Feina)

"Unas 100.000 personas trabajan como cuidadoras del hogar, casi el 60% con contrato, según la Encuesta de Población Activa, pero somos conscientes de que estas cifras no recogen toda la realidad. Además, en el régimen general hay muchos trabajos con la misma cualificación o incluso menor a la del cuidador pero con más derechos. ¿Es que las cuidadoras no se ponen enfermas?", se ha preguntado Amorós.

"Nos gustaría que España firmase el convenio 189 de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) de las Naciones Unidas, que es un compromiso de los estados para que el marco laboral de las trabajadoras del hogar sea el mismo que el del resto de empleados. No hemos recorrido ni la mitad del camino", ha reconocido.

Las mujeres migrantes sin papeles están viviendo una etapa particularmente difícil en medio de la pandemia, sin ninguna entidad que las reconozca y sin ningún apoyo, ¿se ha pensado en alguna manera de acompañamiento y soporte para ellas? (Associació Mujeres Palante).

"Precisamente, la semana que viene se anunciarán ayudas para entidades que hagan formación online a este colectivo. En el contexto de la Covid es necesaria una transformación digital y para hacer a ls personas más autónomas e independientes a nivel laboral es necesaria la formación. En esto el virus nos ha jugado una mala pasada con las clases presenciales pues el Estado ha recortado en un 40% los fondos de ocupación, lo que es un contrasentido".

¿Si el cuidado de las personas es una necesidad, todas las cargas que comporta una contratación no tendrían que ser sufragadas mientras persista la necesidad y no solo durante el primer año? Siempre teniendo en cuenta el nivel de renta (Oscar Pallís).

"Estamos en mejor situación que cuando la Ley de la Dependencia no existía. Aunque seguimos sin recibir los 500 millones de euros anuales que el Estado no aporta", ha afirmado.

"Esperemos que en cinco años la contratación irregular en cuidados

sea algo del pasado"

¿Cuál es el modelo que se aplica en otros países de nuestro entorno en los que la economía sumergida es casi inexistente? (Xavi Pérez).

"Hay muchos países de nuestro entorno en donde no se les ocurriría hacer una contratación irregular, pero no es nuestro caso. El departamnet de Treball va a aumentar su capacidad coercitiva y va a duplicar los efectivos de inspección en la calle para detectar economía sumergida. Esperemos que con estas medidas, en cinco años la contratación irregular en cuidados sea algo del pasado".

La subvención para dar apoyo en la regularización de las trabajadoras de cuidados en el hogar a través de las familias o de las entidades sin ánimo de lucro se mantendrá como parte de una política de regularización? (Som Mujeres Unidas Entre Tierras).

"Es muy importante que haya entidades que ayuden e informen a estos trabajadores en precario de forma gratuita y que les acompañen en el proceso de obtener los papeles. Y que acompañen a las familias, que muchas veces son personas mayores".

La Covid ha puesto sobre la mesa la falta de estrategia y de recursos en el tema de los cuidados. ¿Cómo pensáis gestionar y cambiar el sistema para que no nos vuelva a coger desprevenidos? (Som Mujeres Unidas Entre Tierras).

"Si la Covid ha puesto algo al descubierto es la falta de capacidad de las políticas sociales para llegar a todas las necesidades. En Cataluña hay un 18% de la población de nacionalidad española en riesgo de pobreza y casi un 50% con nacionalidad extranjera en esta situación. Otro de los aprendizajes a raíz del coronavirus es la centralidad de los cuidados en nuestras vidas. No le hemos dado valor a los cuidados".

"Sin papeles, pierdan ellas como madres (las cuidadoras), sus hijos como criaturas y la sociedad catalana"

Dentro de una sociedad envejecida, y con un crecimiento importante del sector servicios, el cuidado de las personas no tendría que ser un campo de desarrollo de la economía de nuestro país, regulado y legal, que absorba buena parte de la población activa? (Núria Sort de Gràcia, Quim Torres del Clot y Amanda Soler de Les Corts).

"Si podemos asumir el gasto sanitario, también el social. Sin papeles, pierdan ellas como madres (las cuidadoras), sus hijos como criaturas y la sociedad catalana. Acceder a un contrato supone ser un ciudadano y dejar de trabajar en condiciones que ninguno de nosotros aceptaríamos. Y es tener en casa a alguien trabajando sin miedo, sin pesimismo o depresión, sin soledad... y que trabaja con dignidad y formación".