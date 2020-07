El Consell aprovarà un decret amb sancions per als qui no complisquen les mesures sanitàries

El ple del Consell aprovarà el pròxim divendres un decret llei en el qual es plasmarà un règim sancionador per a "aquelles persones o empreses que no complisquen les mesures marcades per les autoritats sanitàries".

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en després de mantindre una reunió de coordinació de seguretat al costat de la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i representants de les forces i cossos de seguretat de l'Estat en la qual han establit les futures "vies d'acció". A la reunió també han assistit la conselleres de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

Puig ha assegurat que abans de tancar el decret mantindrà "converses amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè cadascun puga aportar per a ser el més eficients possibles en la lluita contra el Covid-19".

"El compliment de les normes sanitàries és fonamental", ha destacat el president, qui ha afegit que "cal tornar a insistir que el virus està fora, molt present i està ressorgint amb rebrots en tota Espanya".

Malgrat que "la Comunitat Valenciana està millor que altres comunitats autònomes", el cap del Consell ha assenyalat que "per a no anar a pitjor cal ser estrictes amb el compliment de les normes establides" com l'ús obligatori de la màscara, la distància interpersonal, les mesures d'higiene i la ventilació.

"Hem de ser més exigents que mai perquè sinó podem desembocar en un endarreriment que serà molt negatiu per a tots. La millor aposta per la reactivació econòmica és parar la pandèmia i aquest és el compromís fonamental en el Govern Valencià", ha asseverat.

A més, Puig ha remarcat que "tot el que es reculla sobre la base de multes en aquest règim sancionador serà utilitzat per a la causa comuna contra la pandèmia".

Oci nocturn

Puig també s'ha pronunciat respecte a la restricció dels locals d'oci nocturn de Gandia. "El que està clar és que davant aquesta nova situació hem d'abordar noves restriccions", ha indicat.

"Jo no vull demonitzar l'oci nocturn ni posar el focus solament en això però on s'estan produint actualment els rebrots més importants de contagis són en l'àmbit familiar, l'àmbit de l'oci i de l'oci nocturn", ha afegit el president de la Generalitat.

Quant a la possibilitat d'abordar aquestes mesures també en altres ciutats de la Comunitat Valenciana, Puig ha manifestat que "en aquests moments s'està revisant la situació dia a dia i es prendran mesures en funció del que determinen les autoritats sanitàries".

"És molt important que, sobretot la gent que té responsabilitats en les empreses, assumisquen la seua responsabilitat a l'hora de coordinar i col·laborar en l'accés a l'oci que és fonamental", ha conclòs.