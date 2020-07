AMPL.- À Punt assegura a Escola i ACPV que la seua llengua vehicular és el valencià i el seu objectiu és promocionar-la

Durant la reunió, Soriano i Costa han informat els representants d'Escola Valenciana i d'ACPV, "considerant la seua preocupació" per l'ús de la llengua valenciana en la radiotelevisió pública, que un dels objectius "fonamentals" de la CVMC és "la promoció de la llengua i la cultura valencianes" i que "la llengua vehicular d'À Punt és el valencià", ha informat la CVMC en un comunicat.

A més, han assenyalat que els mitjans de comunicació públics valencians "tenen la missió de contribuir a la millora de l'ús social del valencià, tal com indiquen la Llei 6/2016 i el Llibre d'estil de la CVMC".

També han assegurat que les competències sobre una possible modificació de la llei de creació dels mitjans públics valencians "corresponen de manera exclusiva a les Corts Valencianes".

Per la seua banda, Acció Cultural i Escola Valenciana han emès un comunicat conjunt en el qual expressen el seu "suport a una ràdio i televisió valencianes com a servici públic i model de qualitat, professionalitat i proximitat i amb el valencià com a llengua vehicular".

Els representants de les dos entitats -Anna Oliver i Natxo Badenes, presidenta i president d'ACPV i FEV, respectivament, juntament amb Toni Gisbert, secretari d'ACPV; Laura Font, presidenta de la CAAPEV; i Francesc Felipe, gerent de FEV- han transmès, en primer lloc, el seu agraïment al director d'À Punt i al president del Consell Rector per la rapidesa amb la qual han respost i la seua disposició al diàleg.

ACPV i Escola han rebut amb satisfacció l'afirmació del director d'À Punt i del president del seu Consell Rector que "mai han considerat la possibilitat de modificar (o de proposar modificar) la llei pel que fa a la consideració del valencià com a llengua vehicular" de l'ens.

A més, la delegació de les dos entitats s'ha mostrat interessada en el paper crucial d'À Punt com a "motor del sector audiovisual valencià" -"el qual és estratègic per a la dignificació social de la nostra llengua", subratllen- i, per tant, han demanat el compromís de la direcció i del Consell Rector en l'assumpció d'aquesta funció i, conseqüentment, del treball amb les empreses del sector a l'hora d'elaborar la programació.

RECIPROCITAT SENYALS

En segon lloc, i amb el mateix objectiu de rendibilitzar inversions i ampliar mercat, a més de contribuir a una de les funcions clau de l'ens, com és la promoció de la llengua pròpia, ACPV i FEV també han remarcat la importància d'una col·laboració activa d'À Punt amb TV3 i IB3 (i les respectives ràdios públiques), que s'hauria de traduir en la reciprocitat dels senyals, la coproducció de programes i la compra conjunta de drets.

El director d'À Punt i el president del Consell Rector han informat del treball que s'ha fet i s'està fent "amb la confirmació del pressupost destinat a doblatge o l'intercanvi de sèries produïdes per À Punt i TV3", segons aquestes fonts.

ACPV i FEV han expressat el seu suport a "la necessitat d'incrementar el pressupost amb el qual compta actualment À Punt per a fer possible el model d'una ràdio i televisió públiques de proximitat, de qualitat i de promoció de l'ús social del valencià".

En aquest sentit, ACPV i FEV faran arribar als diferents grups parlamentaris la petició d'apostar per la televisió i ràdio valencianes amb una dotació pressupostària superior a l'actual, "adequat amb la voluntat d'autogovern del poble valencià".

Finalment, les entitats han demanat informació respecte al nou contracte programa que s'aprovarà enguany de cara als tres anys pròxims.