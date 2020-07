Cultura.- Berklee es queda 20 anys més a València després de formar 3.000 músics de 70 països en la seua primera dècada

El conveni, firmat aquest dilluns per la Berklee, la Generalitat i la Ciutat de les Arts i les Ciències, estarà vigent fins al 2041 i és prorrogable per un màxim de 20 anys més. La de València va ser la primera seu internacional de la universitat fora de Boston i continua com l'única europea.

Amb aquesta aliança, les tres parts volen que el campus seguisca com un "cúmul de talent i de comunió amb la societat valenciana per la grandíssima cultura musical de la Comunitat Valenciana". "És un dia de celebració, és un somni estar ací", ha expressat Iturriaga després d'"anys de grandíssims assoliments i artistes".

La Berklee aspira a quedar-se "molt de temps" a València, una ciutat per la qual va apostar fa deu anys i de la qual ja s'ha convertit en ambaixadora", com ha celebrat la directora de l'escola després de segellar l'acord en el Palau de la Generalitat.

En un temps d'incertesa, aquesta gestora i pianista madrilenya ha confiat que "la cultura musical és el que va a aconseguir que el futur se seguisca construint". "Esperem seguir celebrant la música durant molts anys", ha reblat després d'agrair l'"afecte" de les Arts i les Ciències al projecte.

Com a director del complex, Enrique Vidal ha coincidit que és un "honor" que València seguisca acollint l'única seu de la Berklee a Europa, institució d'"altíssim nivell", amb l'objectiu de donar-li consistència i que es reflectisca en la societat valenciana. Una "estretíssima col·laboració" que se'n va a mantindre, han garantit tant ell com el president de la Generalitat.

Ximo Puig també ha lloat a la universitat per contribuir a la internacionalització de la Comunitat Valenciana i donar-li "eixe plus que obri fronteres", agraint la confiança i la gestió de les Arts i les Ciències. "La música ha de formar part de la reconstrucció, forma part de la nostra ànima, de la nostra essència i de la nostra visió del món", ha asseverat, perquè hi ha més de 200.000 músics valencians.

En concret, el contracte suposa la formalització de la cessió d'ús de l'annexe sud del Palau de les Arts a favor de Berklee perquè puga continuar amb el desenvolupament del seu projecte formatiu. Aquest campus desenvolupa activitats de caràcter cultural i acadèmic i d'interés públic. Cada any passen per les seues aules al voltant de 350 estudiants de més de 30 nacionalitats.