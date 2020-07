Coronavirus.- Oltra defèn la reversió de la residència d'Alcoi, amb 73 morts i possibles "negligències greus"

En roda de premsa després del ple setmanal, ha recordat que l'edifici és propietat de la Generalitat i "es va cedir 45 anys a una empresa a dit sense concurrència competitiva, simplement per un conveni firmat per Blasco", en referència a l'exconseller del PP Rafael Blasco, així com que "la voluntat de reversió va partir de l'Ajuntament d'Alcoi".

La també coportaveu de Compromís ha posat l'accent que aquest conveni suposa "11 legislatures" i "cedir durant dos generacions el patrimoni de tots els valencians sense contrapartida", una cosa que veu lesiva per a la Generalitat perquè "suposa hipotecar un bé 45 anys". A açò ha sumat que l'empresa "no paga cànon ni gens", que l'única contraprestació era "fer unes obres que estan àmpliament amortitzades" i que "no es preveu una possible recessió per incompliment".

Tot açò suposa, al seu juí, un factor a tindre en compte en el model de residències. "Si en lloc de 45 anys haurien sigut 300...", ha aventurat, per a defendre que el termini de cessió ha de ser mínimament raonable. I ha recalcat que "Blasco és una persona que no s'ha destacat precisament per la seua ètica pública".

Per tant, la portaveu del Consell ha sostingut que la reversió està sobre la taula, a l'espera de la proposta de sanció dels inspectors del seu departament. "Els informes diuen el que diuen", ha recalcat, i ha apuntat com a objectiu aclarir per què s'ha allunyat de la mitjana de les residències afectades per la Covid.

La setmana passada ja va avançar que s'havia comunicat a DomusVi, l'empresa que gestiona la residència, la intenció de recuperar aquest centre i que hi haurà una reunió a la fi de juliol per a tractar aquest assumpte després de "mesos d'incompliment de l'ordenament jurídic".