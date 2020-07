La Generalitat decidirà sobre l'obligatorietat de mascareta amb criteris tècnics i apel·la al 'posa-te-la, posa-li-la'

Així ho ha indicat la vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada si el Govern valencià ja ha pres una decisió sobre aquesta qüestió o quan es podria materialitzar.

Oltra ha oferit tota la roda de premsa amb la mascareta posada per a evidenciar, malgrat que "no és el més còmode del món", que aquesta és l'única vacuna davant de la Covid-19 que hi ha fins al moment juntament amb la distància interpersonal i la higiene de mans.

Ha tornat a fer una crida a la responsabilitat individual i ha remarcat que "portar la mascareta permanentment és una qüestió que depèn únicament de les persones". "No entenem que se'ns haja d'obligar a fer una cosa que, en definitiva, la fem per la nostra salut i la de la gent que estimem", ha reiterat, per la qual cosa es podria posar "de nou de moda" el 'posa-te-la, posa-li-la'.

"La normativa anirà canviant en funció de l'evolució de la pandèmia, en aquest moment estem oberts a estudiar l'obligatorietat però entenem que el poble valencià té la maduresa suficient com per a saber que utilitzar la mascareta permanentment és la millor defensa que tenim", ha incidit.

Si al final, ha continuat Oltra, s'han d'imposar mesures coercitives "perquè la gent faça una cosa que és de sentit comú" es farà, però "seria desitjable que això ocorreguera sense necessitat d'imposar-ho", ha matisat, perquè eixa obligatorietat tampoc et blinda davant de conductes irresponsables ja que "hi ha espais de molt difícil control que han de passar per l'autocontrol".