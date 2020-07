València Cuina Oberta enceta una edició en la qual s'incorporen restaurants de la província

L'edició especial d'estiu de València Cuina Oberta comença aquest dijous 16 de juliol, en una edició en la qual els xefs de València i la província s'han unit per a oferir creacions basades en el producte local i de temporada, i amb les màximes garanties de seguretat per als comensals. En la web de Cuina Oberta poden consultar-se els menús i realitzar les reserves, que fins al moment han superat les 4.200. El menú més autòcton rebrà el premi “València ON”.

L'edil de Turisme, Emiliano García, ha animat a participar en Cuina Oberta i ha explicat que “en aquesta edició sobren els motius, ja que és una magnífica oportunitat de provar la nostra gastronomia més local i d'excel·lència, donar suport al producte local, l'estacionalitat i als nostres productors, sent el moment també de fer costat als nostres restaurants”. “És perfecte com a excusa per a fer turisme, visitar i deixar-se sorprendre per espais desconeguts de la nostra ciutat i compaginar-ho amb altres plans en diferents localitats de la província”, afegeix el regidor.

En el mateix sentit s'ha referit el diputat de Turisme de la Diputació de València, Jordi Mayor, que ha destacat que la participació de set restaurants de les comarques valencianes en aquesta edició del certamen “suposa un bon estímul per a conéixer i fins i tot redescobrir la nostra província, moure's pel territori valencià i gaudir dels seus molts altres atractius que, juntament amb la nostra gastronomia de proximitat, ofereixen experiències i moments singulars de felicitat, tal com reivindica la filosofia Del Tros al Plat”.

En aquesta nova edició, el certamen reivindica la pràctica d'una gastronomia sostenible i basada en el producte autòcton, de quilòmetre zero i de temporada. En col·laboració amb el Banc de Llavors de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Visit València llançarà el premi Millor Menú ‘Manera València ON’, per al restaurant que millor empre en els seus menús varietats tradicionals d'interés agrari.

Un viatge a Bilbao i cava per als comensals

Així mateix, els participants de Cuina Oberta podran guanyar un viatge per a dues persones a Bilbao, patrocinat per Vueling, i una caixa de cava brut El Miracle de Vicente Gandia, celler oficial de Cuina Oberta. Per a això, només hauran de compartir fotografies de l'esdeveniment en les xarxes socials amb les etiquetes #ConcursoCuina i #CuinaOberta22. El viatge per a dues persones inclou vol directe, tres nits d'allotjament, una visita guiada pel casc vell de la ciutat i una altra per a conéixer millor el Txacoli, cortesia de Bilbao Bizkaia.

A més, Cellers Vicente Gandia, col·laborador del certamen, oferirà una copa de cava brut El Miracle als 100 primers assistents a cada restaurant. Els seus vins Boval Blanc i Negre, negre Nebla i Fusta Blanc seran els recomanats per a maridar els menús d'esta setmana gastronòmica.

Llistat de restaurants de València i província

És la primera ocasió en la qual establiments de diferents localitats de la província de València se sumen a la iniciativa, la qual cosa ha sigut possible gràcies a la col·laboració de València Turisme. Levante de Benisanó, La Cuina de Ontinyent, Le Fou de Sagunto, La Taula de Llíria, La Vaca Gastrotapas de Riba-Roja de Turia, Eliana Albiach i el Rincón del Faro de Cullera.

La llista la completen els locals de València ciutat A tu gusto, Al tun tun, Alejandro del Toro, Ampar (Hotel Hospes), Balandret, Bodega Casa Montaña, Ca Duart, Canalla Bistro, Taqueria la Llorona, Ciro, Contrapunto, Crudo Bar, El Poblet, Esencia, Farcit, Habitual, Kaymus, L'Estibador, La Bodeguita de María, La Cábila, La Marítima, La Mozaira, La Sucursal, La Terracita (Hotel SH Valencia Palace), Le Marquis (Hotel SH Inglés), Leixuri, Levante, Lienzo, Llisa Negra, Lotelito, Marina Beach, Mascaraque, Momiji, Mood Food, Ocho y medio, Palace Fesol, Panorama, Portolito, Quina, Saiti, Shija, Sucar, Tridente (Hotel Neptuno), Valen&Cia, Vertical y Vlue Arribar.

Tots els establiments compleixen la normativa vigent en seguretat. Els menús han sigut creats pels xefs especialment per a l'ocasió i el seu preu serà de 24 euros en el dinar i 32 euros en el sopar, amb un suplement de 15 euros en els restaurants gurmet (amb estrela o qualificació Bib Gourmand de Michelin o sols Repsol).

Tota la informació sobre l'esdeveniment i concursos paral·lels es pot consultar en la web de Cuina Oberta. En aquesta mateixa pàgina els fans de Cuina Oberta poden subscriure's al Club Gastronòmic, on es publiquen totes les novetats de cada edició, els concursos i altres notícies culinàries d'interés que tenen lloc a la ciutat al llarg de l'any.

Cuina Oberta és una iniciativa de Visit València, en col·laboració amb València Turisme i Comunitat Valenciana, a través de les seues respectives marques gastronòmiques, Del Tros Al Plat i L’Exquisit Mediterrani. En aquesta edició els patrocinadors són Vueling, Bilbao Bizkaia i Cellers Vicente Gandia.