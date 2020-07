Les llistes d'espera es dupliquen des de l'inici de la pandèmia: Més de cinc mesos per a operar-se a la Comunitat

20M EP

La llista d'espera quirúrgica a la Comunitat Valenciana s'ha duplicat des de l'inici de la pandèmia i supera els cinc mesos, en concret, 154 dies per a operar-se. No obstant açò, el nombre de pacients ha descendit a 58.926, segons les últimes dades difoses per la Conselleria de Sanitat del mes de juny.