Vox desconfía de la gestión en Lipasam y pide una auditoría externa

En un comunicado, señala que el consejero de Vox, Fernando Rodríguez Galisteo, ha sido el único que ha rechazado las cuentas presentadas para su aprobación, que ha salido adelante gracias al voto favorable del PSOE y la abstención de los representantes del resto de formaciones políticas.

Al respecto, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha explicado que "en las cuentas de Lipasam se ha quitado de su patrimonio un total de 944.000 euros correspondiente al ejercicio de 2018 y algo más de 67.000 euros del 2019 que no se sabe de donde sale y que supuestamente es el dinero que presuntamente se habría llevado el excontable". "Son unas cantidades con las que no estamos de acuerdo porque no están auditadas y porque la cantidad sustraída podría ser mayor", afirma.

En su opinión, el saldo que presenta Lipasam "no es real pues procede de una auditoría interna de la que sabemos que está repleta de errores cometidos por parte del auditor y de la propia gerente de la empresa municipal de limpieza".

"No nos valen las cuentas del auditor porque se equivocó el año pasado y los anteriores, de ahí que reclamemos una auditoría externa de los años anteriores, al menos desde 2008, que ponga negro sobre blanco la realidad de Lipasam de la que mucho nos tememos que será mucho peor que las cuentas que nos han traído desde el gobierno de Juan Espadas", recalca.

Peláez ha aseverado que su grupo ha rechazado las cuentas también por otros motivos que "no son menores", como por ejemplo que en las cuentas "no aparece la deuda del contable con la empresa que debería venir reflejada como expectativa de cobro". Al respecto, indica que "el contable no fue despedido por Lipasam, sino que pidió la baja voluntaria".

"No vamos a consentir que en las cuentas se de por perdido un dinero que es público y, por tanto de todos los sevillanos. Hemos rogado en el consejo de administración de Lipasam que se elabore un informe por escrito, por parte de la gerencia de la empresa, en la que se nos traslade las medidas concretas de índole técnico, informático, o cualquier otra, que se han adoptado para evitar que en el futuro vuelva a ocurrir un desfalco tan grave como éste", incide.