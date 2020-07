El Congreso rechaza la enmienda de Vox a la totalidad de la Ley de Cambio Climático, que sigue su tramitación

Los de Santiago Abascal sólo han convencido a Foro Asturias en su petición, mientras que el resto de los partidos de la oposición han votado en contra de la enmienda y han reprochado a Vox su postura negacionista hacia el cambio climático.

Durante el debate, la portavoz de Vox en esta materia, Mireia Borrás, ha señalado que la formación entiende la necesidad de proteger el ecosistema natural porque "aman" el país y defienden su "conservacionismo verdadero", pero creen que esto debe hacerse a través de una norma "sensata, realista y responsable", y no a través de un texto que es "un dogma paquetizado" con el que el Gobierno pretende "imponer su ideario intervencionista" y "liberticida".

Borrás ha explicado que Vox no compra estos dogmas que "culpan a los españoles", especialmente a los ganaderos, agricultores y cazadores, de la situación y "atiende a intereses globalistas" para "transformar radicalmente la economía y la vida de los españoles" y ha acusado al equipo de Ribera de escuchar sólo a una parte de los expertos en esta materia. Aunque la diputada asegura en su discurso que "el calentamiento global existe", también ha indicado que Vox "carece de posición propia" en este tema y que hay científicos que apuntan que "no hay evidencias" de que el cambio climático sea producto de la acción del hombre.

Borrás también considera que este texto no llega en el momento adecuado, en una crisis ocasionada por la pandemia del Covid, y que ayudará a "empobrecer a españoles con los impuestos verdes" e imponiendo niveles de emisiones que triplican los objetivos del resto de países de la UE para "ser más verdes que nadie a cualquier precio" y "llevándose por delante empleos, industria y tencnologías valiosas". Además, considera que este intento de "liderar" la lucha contra el cambio climático es "irracional y absurda" si no hay un compromiso internacional.

Argumentos similares ha usado Foro Asturias para votar a favor de la enmienda. Para su portavoz, Isidro Martínez Oblanca, esta ley es la culminación del "disfraz verde" que, a su juicio, se puso el Ejecutivo cuando llegó a la Moncloa con el que, además, pretenden llevar a cabo "un cambio radical de la industria energética" española, basada en la "descarbonización".

EL PP CREE QUE VOX "SE EQUIVOCA"

Frente a esta opinión, se ha situado el resto de la oposición. Así, el portavoz del PP, Diego Gago, ha explicado que no pueden apoyar un texto que asegura que "no hay relación entre las emisiones de CO2 y el cambio climático", que "no hay deshielo" o que la norma es "un paquete de medidas catastrofistas que enfrentan a los españoles". "Quieren caminar solos", ha lamentado el 'popular', dirigiéndose a la bancada de Vox, y antes de señalar que, a su juicio, "se equivocan" con esta actitud.

La representante de Ciudadanos, Carmen Martínez, ha lamentado que la actitud de Vox se base en el "maximalismo" o el "conmigo o contra mi" y le ha recomendado buscar el diálogo. Mientras, su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpuría, ha calificado a los de Abascal como ejemplo del "neonegacionismo", una postura que no niega el cambio climático pero sí que este sea consecuencia de la acción el hombre.

También el diputado del BNG, Néstor Rego, ha lamentado el discurso de "terraplanismo de Vox", mientras que la portavoz de Equo, Inés Sabanés, ha reprochado a los de Santiago Abascal que traigan este debate al Congreso "10 años tarde" y cuando el tema está "superado".

Además, su homólogo de Junts, Sergi Miquel, ha aclarado a la formación que si quiere "facilitar" el trabajo a los agricultores, hay que evitar que la temperatura del Planeta siga subiendo y el portavoz de ERC, Joan Capdevilla, ha advertido que la desestabilización del cambio climático supone una desestabilización de la economía.

Finalmente, la socialista Helena Caballero ha señalado que España merece ya una intervención decidida para cambiar el rumbo del país en materia de cambio climático y, por su parte, el representante morado, Juantxo López de Uralde, se ha preguntado qué "patriotismo" es que el defiende Vox cuando niega el "daño" que el cambio climático está haciendo a su territorio y, especialmente al sector primario, al que defienden. El diputado cree que que la enmienda de Vox es "puro postureo" y que ni siquiera ellos piensan lo que dicen.