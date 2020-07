L'Acadèmia de la Llengua destaca À Punt per promocionar el valencià en els seus dos anys: "Tots els esforços són pocs"

"Tots hem de ser conscients que el valencià és una llengua minoritària i està minoritzada, tots els esforços són pocs", ha reivindicat el seu president, Ramon Ferrer, en declaracions als mitjans després de l'entrega de la memòria del 2018 en Les Corts.

Dos anys després de l'engegada d'À Punt, el 10 de juny del 2018, l'AVL veu necessari seguir fomentant i potenciant l'ús social de la llengua, per al que defèn comptar amb mitjans públics en valencià.

El seu paper cobra rellevància en la distribució de la població a la Comunitat Valenciana: "Estem en un país invertebrat: els d'Oriola (Alacant) no saben que existeix Morella (Castelló). Només un mitjà com À Punt pot fer-ho i està aconseguint-ho. Si no promocionem el nostre, sempre estarem en desavantatge".

Com a aspecte positiu en el balanç, la institució posa en valor el major ús social del valencià, una cosa que posa en relleu les 33 milions d'entrades en el seu diccionari i la incorporació de la pronunciació de cada paraula.

L'Acadèmia també ressalta la recent renovació d'acadèmics, triats per primera vegada pels propis membres d'aquesta entitat de la Generalitat, amb el que "ja es pot fer una espècie d'equip" i incorporar si fan falta sociòlegs o experts en gramàtica.

L'acte protocol·lari d'entrega de la memòria de fa dos anys ha comptat amb membres de la Mesa de la cambra autonòmica i de representants dels grups parlamentaris, presidit pel 'president' de Les Corts, Enric Morera.