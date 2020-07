Puig espera que la Comunitat puga acollir una "megafactoria" de bateries de cotxes elèctrics

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha confiat aquest dimarts que la Comunitat Valenciana puga acollir finalment una "megafactoria" de bateries per a cotxes elèctrics, "de manera rigorosa, amb prudència i tenint en compte les limitacions".

Es tracta d'un projecte que persegueix el govern valencià "des de fa molt temps", encara que ara creu que hi ha un escenari positiu perquè siga realitat per la situació del clúster automobilístic i l'impuls del diàleg social.

"Per descomptat, la Generalitat està disposada a incentivar eixa megafactoria en la Comunitat", ha asseverat en declaracions als mitjans després del fòrum 'Canvi de marxa', organitzat pel diari 'Levante-EMV' i UGT-PV en la seu del sindicat.

Davant la crisi del coronavirus, Puig ha defensat la importància del diàleg i la cohesió social per a aconseguir un projecte com la "possible instal·lació" de la megafactoria de bateries en sòl valencià.

Ford Almussafes

En la taula redona ha destacat el paper de Ford Almussafes (València) i el seu procés de renovació, així com que "el nou Kuga estiga funcionant". "Esperem que continue així", ha manifestat lloant "un clúster extraordinari que va més enllà de les nostres fronteres".

També ha posat en valor el diàleg intern en la planta i el "comportament lleial" d'UGT com a sindicat majoritari, fins a generar "una empresa enormement competitiva". "Estem on estem gràcies a això, perquè en altres circumstàncies probablement hauria passat el mateix que a altres factories a Europa. Alguna vegada haurem de parlar bé de nosaltres", ha recalcat.

Més enllà de Ford, per a Puig és el moment d'aprofitar projectes de mobilitat que permeten no dependre tant d'energies fòssils. Una transició que "no es pot fer d'un dia per a un altre", per la qual cosa ha defensat que les ajudes del nou pla 'Renove' tinguen en compte la realitat de l'automòbil a Espanya.