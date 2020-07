Auvasa entiende que los sindicatos están abiertos a negociar pero les pide que "planteen nuevas alternativas"

Auvasa ha apuntado su voluntad de convocar, "con la mayor brevedad posible" una reunión de negociación con el Comité de Empresa con el fin de llegar a un acuerdo, pero han advertido de que la última propuesta de la parte sindical es "la misma que se ha discutido durante varios meses".

Por ello, la empresa advierte de que se puede ver obstaculizada la operatividad de la negociación ya que podría entrar en un "bucle infinito", por lo que anima al Comité de Empresa a que plantee "nuevas alternativas que permitan avanzar de alguna manera o, al menos, dar respuesta a la propuesta que se realizó desde la Dirección" relativa a permitir una prejubilación "ventajosa para los trabajadores".

Los sindicatos, que enviaron un escrito a la empresa la pasada semana, planteaban un borrador de acuerdo en el que aceptaban un sistema de turnos pero pedían a Auvasa la "concesión" de que se comprometa al mantenimiento de los puestos de trabajo actuales en la plantilla.

Sin embargo, en esta nueva carta, ahora firmada por la Dirección se considera que la "exigencia de la pretendida flexibilidad" que plantea en su escrito el Comité supondría a la empresa un coste de 526.988 euros además del incremento de la plantilla en cinco conductores con contrato fijo indefinido. Acciones para las que, a según la empresa, "no existen recursos suficientes en la actualidad" ya que vive "el peor momento" económico-financiero de los últimos 40 años.

Además, ante la reivindicación que plantean los sindicatos de que se cumpla lo acordado en el convenio colectivo para permitir la jubilación parcial de los trabajadores que sean relevados y que los nuevos contratados en su lugar pasen a indefinidos cuando el trabajador veterano se jubile definitivamente, la empresa recuerda que "no es necesario manifestar la reivindicación" pues defiende que se cumple "estrictamente".

En relación a las prejubilaciones la Dirección de la Empresa reitera su voluntad de permitir lo antes posible la prejubilación de los trabajadores que así lo han solicitado conforme a las condiciones legales "y a losrecursos disponibles en la actual situación". Eso sí, reclaman al Comité que facilite el acuerdo para permitir "que puedan acceder a su merecida prejubilación en las mejores condiciones para ellos, sin dilatar ni un día más tal situación".

Finalmente, la empresa hace un llamamiento de nuevo a la "responsabilidad" del Comité de Empresa y les ha apuntado que "las medidas propuestas no requieren de los trabajadores ninguna afección a su salario ni a su jornada anual" y que la flexibilidad que se solicita "no consiste sino en adelantar de un modo no significativo la hora de inicio a un porcentaje muy bajo de los trabajadores asignados al servicio, o cambiar algún día de descanso" a lo largo del año.

De hecho, inciden en que la flexibilidad que se reclama a los trabajadores está "acotada en el tiempo a solo unos meses" y que sin embargo los sindicatos reclaman establecer condiciones beneficiosas para ellos en el convenio colectivo.