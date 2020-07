La Rioja registra en el primer trimestre del año 8 denuncias menos por violencia de género

Es un dato que contrasta con el registrado a nivel nacional, que marca un descenso del 10% debido a la pandemia, ya que en este primer trimestre se contabilizan los 18 días de marzo que hubo confinamiento, según la estadística que acaba de hacer pública el Consejo General del Poder Judicial.

No obstante los procedimientos por delitos de violencia de género no se vieron afectados por la crisis sanitaria, ya que fueron declarados esenciales y no se vieron afectados por la suspensión de plazos procesales decretada para la mayoría de causas.

En cuanto al número de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la tasa en La Rioja durante el primer trimestre de 2020 es de 12,2%, mientras que la media nacional se sitúa en el 14,4%.

De las 195 mujeres víctimas de violencia de género, 17 se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar, lo que supone el 8,7%, una de las más bajas de España.

Entre enero y marzo de este año se dictaron 58 órdenes de protección para otras tantas mujeres, lo que supone el 37,4% del total de víctimas. Se celebraron 30 juicios por violencia de género, de los que el 93,3% acabó en condena.