Coronavirus.- Puig insisteix que l'ús de la mascareta "no està en discussió" i que cadascú és responsable

"L'ús de la mascareta no està en el debat, és absolutament necessari. Cadascun de nosaltres som responsables", ha defès en roda de premsa en l'Hospital La Fe de València després de visitar uns 'robots' que amplien la capacitat de proves PCR.

Puig ha descartat així "posar una persona vigilant permanentment el que fa cada ciutadà" i ha recordat que la mascareta ja és obligatòria en espais com el transport públic. Ara, al seu juí, ha d'existir una voluntat personal i una responsabilitat compartida de lluitar contra el coronavirus.

Per açò, ha posat l'accent que l'obligatorietat "no està en discussió" a la Comunitat Valenciana, independentment de les decisions que es puguen prendre. També ha destacat que la mascareta és dels instruments més eficaços per a evitar la transmissió del virus i ha cridat a "adoptar un exercici més important que qualsevol obligació: la corresponsabilitat".

Davant els brots, ha reiterat que la prudència és més necessària que mai i ha advocat per "jugar en l'equilibri amb la normalitat millorada". "Cal conviure amb el coronavirus, però seguint les pautes: distància interpersonal, ventilació i higiene", ha reivindicat.

AMPLIACIÓ D'AFORAMENTS

Per a aconseguir-ho, Puig ha avançat que en els pròxims dies continuaran estudiant l'ampliació d'aforaments a la Comunitat Valenciana, mentre altres autonomies ja els tenen "més alts". "En funció de l'evolució, prendrem les decisions oportunes", ha garantit, i ha apuntat com a objectiu "viure en llibertat i en una societat segura".