Catalunya, un paradís per a l'ecoturisme amb indrets imprescindibles

Catalunya és un territori idoni per a l'ecoturisme, una pràctica que permet descobrir indrets naturals, fauna i història tot gaudint de múltiples activitats en ple aire lliure, tant a la muntanya com a la costa. Hi ha propostes per a tots els gustos i que es poden gaudir durant tot l´any.

Més del 30% de la superfície de Catalunya és protegida, i a la costa s´ubiquen fins a un 10% de reserves protegides entre dunes, penya-segats, boscos, rius, aiguamolls i hàbitats marins.

El patrimoni natural i la biodiversitat de la geografia catalana són excepcionals i fan possible poder visitar parcs naturals i espais naturals protegits sense haver de recórrer molts quilòmetres. És apte per al turisme familiar i una manera de gaudir d'unes vacances d'estiu de proximitat per reconnectar amb la natura de casa nostra després de setmanes de confinament.

El patrimoni natural i la biodiversitat de la geografia catalana són excepcionals i fan possible poder visitar parcs naturals i espais naturals protegits sense haver de recòrrer molts quilòmetres

L´ecoturisme ofereix un ampli ventall d`experiències per gaudir de Catalunya, que poden anar des de ser testimonis de l´espectacle natural de la brama dels cérvols a les serres pirinenques a l´observació de cetacis i coralls al Parc Natural del Cap de Creus o a la pràctica del turisme ornitològic al Parc Natural del Delta de l’Ebre, centre de referència en aquesta disciplina, o també als Aiguamolls de l`Empordà.

L'observació de fauna, com ara les aus, és un pla d'ecoturisme respectuós amb l'habitat. AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Des dels Pirineus i fins a la costa, la millor manera de fer una immersió en aquestes àrees protegides i ajudar a conservar-les és amb un guia de natura especialitzat. Aquesta és una modalitat de turisme sostenible que preserva tant l`entorn com les comunitats locals.

A continuació us proposem 7 experiències d´ecoturisme imprescindibles:

1. Ecocaiac

Una ruta en caiac pels espais marins protegits ens posa a l'abast la majestuositat del Mediterrani i els seus hàbitats marins. A la Costa Brava i Terres de l’Ebre es pot participar en tours de caiac combinats amb observació d’aus o snorkel, un mix complet d’activitat i natura.

2. Observació d'aus

El Parc Natural del Delta de l’Ebre, on el mar i la terra es donen la mà, constitueix un entorn perfecte per a les aus marines i un centre de referència per a ornitòlegs especialitzats i aficionats.

Altres espais naturals ideals per a observar ocells són els Aiguamolls de l’Empordà, les valls dels Pirineus, la serra de Boumort o la Muntanya d’Alinyà.

Senderisme entre oliveres. AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

3. Banys de bosc

Permet reconnectar amb la natura i el silenci i desconnectar de la ciutat, les presses, el trànsit i les tecnologies. Aquesta experiència depurativa es pot assaborir al Parc Natural dels Ports, al Paratge Natural de Poblet, als boscos madurs de Rupit i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

4. Observació de fauna

L´estiu és un moment perfecte per visitar la fauna dels Pirineus de Catalunya mentre que la tardor permet gaudir de la brama del cérvol amb les excursions guiades que es fan als Pirineus catalans i la reserva de Boumort.

5. Rutes senderistes temàtiques

Es pot seguir a peu, per exemple, la història de la Ruta del Cister (un sender de gran recorregut, el GR-175, que uneix els tres monestirs cistercencs de la zona: el de Santes Creus, el de Vallbona de les Monges i el de Poblet), el Camí dels Bons Homes o el Camí Oliba (una ruta d'art romànic que uneix les comarques del Bages, Osona i del Ripollès utilitzant com a fil conductor el bisbe i abat Oliba).

Al segle XII, els càtars, coneguts com a bons homes, van exiliar-se del sud de França. Una de les rutes que van prendre partia del castell de Montsegur, en terres franceses, i arribava fins al santuari de Queralt, a Catalunya. Aquest recorregut constitueix actualment el sender GR 107, que es pot fer a peu, a cavall o en bicicleta, i que forma part del Camí dels Bons Homes.

Cavalls durant la tardor a la Val d'Aran. AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

6. Cels estrellats

El territori català té racons amb una gran qualitat del cel nocturn que permet una òptima observació de les estrelles. Hi ha centres astronòmics a la serra del Montsec, la Val d’Aran, les Muntanyes de Prades o l’Alt Empordà.

7. Geoparcs

El patrimoni geològic de Catalunya és extens: la costa rocosa del Cap de Creus, les muntanyes màgiques de Montserrat i el Montsant, o els jaciments paleontològics de la Conca Dellà. El Geoparc Orígens i el Geoparc de la Catalunya Central són dues zones naturals reconegudes per la Unesco per la seva importància geològica.

Entre la trentena d´àrees d´interès ecoturístic de Catalunya que disposen de tots els serveis i equipaments per a la pràctica de l'ecosturisme destaquen la Serralada Litoral, el Massís i Costes del Garraf, Sant Llorenç del Munt i l´Obac, Collserola, el Delta del Llobregat, la muntanya de Montserrat o el Montseny al centre i interior de Catalunya, les Riberes de l'Ebre, el Delta de l´Ebre, el Priorat-Montsant o les muntanyes de Prades i Poblet al sud, el Parc Natural d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l´Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró o el Massís del Pedraforca al Pirineu, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Parc Natural del Cap de Creus o el Parc Natural dels Aiguamolls de l´Empordà al nord.

Camí de ronda amb les illes Medes de fons. TONI LEÓN / AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

La guia de tot bon ecoturista

Un bon ecoturista ha de prendre un seguit de mesures abans d'emprendre el seu viatge natural. Es recomana, primer de tot, informar-se a fons sobre els atractius naturals que es visitaran, els seus itineraris i les restriccions existents.

En segon lloc, cal portar un bon calçat i roba còmoda i de colors discrets així com uns prismàtics, un mapa, un GPS i una guia de camp.

Comptar amb un bon guia et garantirà una excursió segura

És preferible anar acompanyat i comptar amb un bon guia que t'assegurarà una excursió segura. Tanmateix, cal respectar les regulacions de l'espai natural i no molestar la flora i fauna autòctona.

La ruta és un bon moment per completar l'experiència coneixent de primera mà la gastronomia local, amb productes de proximitat, i l´artesania pròpia.

Si t'has d'allotjar, pots contractar establiments amb el Distintiu de Qualitat Ambiental o amb certificats amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. I per traslladar-te, opta pel transport públic o pel compartit i enduu-te les deixalles que generis.

Per més informació: escasateva.catalunya.com.