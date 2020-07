Senderisme en família: la millor opció per gaudir de Catalunya amb els 5 sentits

Catalunya és un territori de gran tradició senderista i amb una oferta de rutes molt àmplia i variada, que permet arribar fins als cims més alts dels Pirineus i fins a les platges més amagades de la Costa Brava o de les Terres de l'Ebre, resseguint la franja marítima catalana de costa a costa i d'una manera senzilla, assequible i saludable. Hi ha recorreguts marcats per a tots els nivells de dificultat, és a dir, aptes per a tothom.

Ara que ha arribat l'estiu i que les famílies es disposen a passar uns dies de descans després de mesos de tancament a casa per la pandèmia del coronavirus, la 'nova normalitat' brinda una gran oportunitat per redescobrir casa nostra practicant un esport familiar i de contacte directe amb la natura i amb l'aire lliure.

T'oferim 10 motius de pes per emprendre una aventura estiuenca amb els teus, ja sigui família, amics, parella...al voltant del territori català i de la seva gran varietat de paisatges.

A més, pots consultar tota mena d´informació sobre aquestes rutes a l´apartat de la pàgina web de l'Agència Catalana de Turisme: www.catalunya.com/que-fer/activat/catalunya-hi-posa-els-senders-tu-les-botes.

1. Un paisatge ple de diversitat

Catalunya, amb 7 milions i mig d'habitants i amb una superfície de més de 32.000 quilòmetres quadrats, no té unes grans dimensions però sí que pot presumir d'una riquesa paisatgística de primer nivell. Atresora un patrimoni natural ple de contrastos doncs, relativament, a pocs quilòmetres de distància, pots passar de coronar un cim de més de 3.000 metres d´altitud a descobrir una cala marítima solitària. Tot aquest ventall de possibilitats per al turisme de proximitat i familiar es pot gaudir a peu, amb l'encant extra que reporta aquesta modalitat excursionista.

Senderisme a Cap de Creus. Camí de Ronda entre Roses i Cala Montjoi. A fons, el Cap de Norfeu. Oriol Clavera

2. Camins de ronda al costat del mar

Gaudir dels millors paisatges marítims a peu és possible gràcies als camins de ronda que ressegueixen bona part del litoral català. Cales i penya-segats de gran bellesa són accessibles fent caminades senyalitzades. Catalunya ofereix una xarxa de 5.000 quilòmetres de camins i senders de llarg recorregut (GR) i 4.000 quilòmetres més de rutes petit recorregut i senders locals.

3. Territori protegit i sostenible

Més del 30% del territori català està protegit. Catalunya és un exemple d´un model turístic responsable, sostenible a escala mediambiental, accessible i socialment inclusiu. El visitant, gràcies a la seva activitat turística, fa la seva contribució a la conservació del territori. De fet, Catalunya és la primera destinació integral que ha aconseguit la certificació Biosphere Responsible Tourism a escala mundial. A més, 7 parcs naturals catalans estan reconeguts amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, una garantia del seu compromís amb els principis del turisme sostenible.

Parella en un descans del Camí de Ronda de Calonge, a la Costa Brava, amb la badia de Palamós al fons. Quim Roser

4. 15 parcs naturals i un parc nacional

La quantitat i qualitat dels parcs naturals catalans és indiscutible. Un dels més preuats per la seva gran riquesa en flora i fauna es troba al Pirineu de Lleida i és únic a Catalunya. El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici compta amb més de 200 estanys envoltats de cingleres. A la província de Girona, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa està format per més de 40 cràters. Al sud de la província de Tarragona, el Parc Natural del Delta de l'Ebre és Reserva de la Biosfera per la Unesco i l'hàbitat aquàtic més extens de tot Catalunya.

5. Màxima qualitat cultural i gastronòmica

Esglésies romàniques, monestirs, castells, jaciments prehistòrics, pobles medievals o conjunts arqueològics. La riquesa patrimonial de Catalunya és preuada a tot el món i es pot conèixer mitjançant agradables caminades. Un cop feta i gaudida la ruta escollida, els senderistes poden descansar degustant les múltiples ofertes gastronòmiques de primera qualitat repartides per tots aquests indrets d'interès. Després d´un dia de ruta, seure a taula és el merescut premi. El producte fresc i de proximitat és la base de les propostes de desenes de cuiners amb reconeixement internacional.

Excursionistes en ruta senderista per la serra del Montsià. AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

6. Els Pirineus catalans, la joia d'alta muntanya

De cims de més de 3.000 metres a llacs, boscos i prats d'una bellesa impactant. Els Pirineus catalans conformen un ecosistema d'alta muntanya que ha aconseguit protegir-se de l´impacte de l'home i preservar la seva petjada natural de l'acció de l´home. Aquest paradís és pròxim i accessible i suposa una alternativa segura i tranquil.la de cara a passar les vacances d'estiu sense sortir de Catalunya.

7. Pics mítics

La Pica d´Estats, als Pirineus, és el cim més alt de Catalunya, amb 3.143 metres d'altitud. Un altre nom ben famós entre els muntanyers locals i internacionals és el del Pedraforca, ben reconeixible pels seus docs pics en forma de forca. I no es poden oblidar el Puigmal, el Besiberri sud i el Tuc de Molières, altres tres joies de la natura de muntanya catalana.

8. Senderisme per a tothom

Es pot escollir entre excursions de mitja jornada de durada, d'un dia sencer o de travesses de dos, tres dies o fins a una setmana, a l´abast dels excursionistes amb més experiència. El territori posa a disposició del senderista 9.000 quilòmetres de camins i senders únics.

9. Infraestructures per al senderista

La quantitat i qualitat de l'oferta d'allotjament a Catalunya té fama mundial. Es pot escollir entre hotels, cases de turisme rural, albergs o càmpings per a tots els gustos i butxaques. Un oasi de descans merescut després de la caminada.

Estany de Sant Maurici i muntanya dels Encantats. AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

10. Clima mediterrani

Als Pirineus, l'estiu és de temperatures suaus, el que permet escapar de les temperatures més altes de l´interior de Catalunya, com ara les Terres de Lleida, la calor és forta al juliol i a l´agost i les pluges es concentren entre maig i juny.

Festivals de senderisme dels Pirineus

De maig a octubre, i de la mà de guies locals experts, es poden recórrer els paisatges dels Pirineus de Catalunya i participar en rutes guiades a peu per a tots els públics que s'acompanyen d'activitats per conèixer i apreciar la gastronomia de la zona. S'organitzen des de tasts de productes locals a visites a museus o presentacions literàries i de concerts a fires.

Es poden consultar tots els festivals que es fan als Pirineus a la temporada estiuenca a la pàgina web www.visitpirineus.com/ca/festivals-de-senderisme-dels-pirineus. Destaquem un parell de propostes:

Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus. Del 30 de juliol al 2 d´agost, Amb accés amb telefèric a estany de Gento, un sopar sota les estrelles i descens amb frontals. Convida a fer de pastors a la cabana de Filià (tot aprenent la tradició de donar sal a les vaques). També proposa una excursió a la zona d'Aguiró per veure isards, rapinyaires i altres ocells de muntanya i un esmorzar amb pa, formatges i xolís del Pallars compartit entre els participants. Organitza una xerrada sobre bons hàbits a la muntanya a càrrec del cos de bombers GRAE de la Generalitat.

Més informació:www,vallfosca.net.

Val d´Aran Walking Festival. Del 24 al 30 d´agost. Amb múltiples activitats, com una ruta per la vall de Ruda fins al circ i refugi de Saboredo i ascensió al pic de Ratera, una travessa per la vall de Toran per boscos frondosos i terrenys de pastura històrics i altres recorreguts de diferent dificultat per l'Artiga de Lin, la Forcanada i l'estany des Pois.

Més informació: www.camins.net.

Carrilet de la Vall Fosca. INMEDIA

Algunes rutes per gaudir de Catalunya

GR 1 Sender Transversal. La part catalana d'aquesta ruta recorre el Prepirineu de la vila d'Empúries, a Girona, a la Noguera Ribagorçana lleidatana. Passa pel llac de Banyoles i els boscos característics que l'envolten. A prop es troba Besalú, una vila medieval famosa pel seu pont, i pels monestirs medievals de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Un cop es creua el riu Llobregat, bressol de colònies tèxtils al segle XIX s'assoleix la comarca del Berguedà i les terres lleidatanes.

GR 92 Camí del Mediterrani. Va de punta a punta de Catalunya, començant a Ulldecona, a Tarragona, i acabant a Portbou, Girona, a tocar de la frontera francesa. Passa pel Delta de l´Ebre, refugi de fauna i flora internacional, i segueix per les platges de la Costa Daurada fins a arribar a Tarragona, l´antiga capital de la Hispània romana. El Delta del Llobregat anuncia la proximitat a Barcelona capital, el punt central de la ruta. Continuem pels pobles mariners del Maresme fins al Delta del riu Tordera, que marca l'inici de la Costa Brava gironina. A Empúries coneixerem un dels primers assentaments grecs de tota la península.

GR 11 Camí dels Pirineus. Aquest recorregut ple de contrastos arrenca des de la Val d´Aran per travessar la part alta de la comarca del Pallars Sobirà. A la vila de La Seu d´Urgell es remunta el riu Segre amunt fins a arribar a la Vall de la Cerdanya i a la ciutat de Ripoll, seu d´un important monestir romànic. Després de passar per la comarca volcànica de la Garrotxa s´arriba a l´Empordà, la terra de l´artista Dalí i a la seva vila natal, Cadaqués, el punt final de la ruta.

GR 175 Ruta del Cister. Enllaça els tres monestirs reials de Catalunya: Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges. Tots tres es poden visitar amb una entrada conjunta. El seu traçat és circular i d'un total de 105 quilòmetres a peu (108 quilòmetres per als ciclistes).

Camin Reiau de la Val d’Aran. Tot un entramat de senders uneixen els 33 pobles que conformen la Val d'Aran. El recorregut, de 155 quilòmetres, està dividida en vuit etapes de 15 quilòmetres cadascuna.

Vies verdes accessibles

Terra Alta. Per aquesta comarca de l'extrem sud de Catalunya van circular trens fins l'any 1973. Sobre aquesta infraestructura es planteja una via verda que passa per la serra de Pandols i el Parc Natural dels Ports. Travessant túnels i viaductes, culmina al riu Ebre.

La del Carrilet, d’Olot a Girona i de Girona a Sant Feliu. Travessa la zona volcànica de la Garrotxa seguint el recorregut de l'antic tren de via estreta, fins a arribar a la vall del Ter i a Salt i Girona. Una segona part de la ruta transita fins a Sant Feliu de Guíxols, a la Costa Brava, amb el seu punt més alt a la localitat de Cassà de la Selva. Permet descobrir les comarques del Gironès i el Baix Empordà.

Descobreix tot el que el senderisme per Catalunya pot oferir-te a tu i als teus aquest estiu des de les pàgines web www.visitpirineus.com/ca/senderisme i www.escasateva.catalunya.com.