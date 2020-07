Tamara Gorro habla de su futuro y deja claro que nunca ha dependido económicamente de Ezequiel

Desde que abrió su canal de YouTube hace 4 años,Tamara Gorro ha ido compartiendo ciertos aspectos de su vida e intimidad con sus seguidores. A la modelo le gusta responder las preguntas que le envían, y uno de sus últimos vídeos es respondiendo a cuestiones sobre su futuro.

Desde que el pasado mayo se anunciase la ida de Ezequiel Garay -su marido- del Valencia CF, muchos se han preguntado qué pasará con Tamara y su familia, y cómo afectará al nivel de vida de la modelo.

Después de su salida del Valencia el 30 de junio, Ezequiel, Tamara y sus hijos regresaron a Madrid, al piso de la tertuliana. Desde su sofá, respondió a muchas preguntas sobre su futuro, pero hubo una de ellas que la modelo quiso responder con claridad.

"¿Crees que va a cambiar tu nivel de vida económicamente ahora que Eze no juega en el Valencia?", preguntó una seguidora por Instagram. Ante esto, Tamara respondió tajantemente: "Mi vida nunca ha dependido de Ezequiel ni de nadie económicamente. Depende de mí, que llevo trabajando toda mi vida y voy a seguir haciéndolo, siempre y cuando mi salud me lo permita. Así que no".

La modelo dejó claro que ella no necesita ningún hombre que la mantenga y que es una mujer del siglo XXI hecha así misma. Por otro lado, eso no quita que, si su marido tiene que establecerse en otro lado por trabajo, ella y sus hijos irán con él.

En cuanto a sus planes de futuro, lo que busca Tamara es estabilidad. "Ha sido un trance un poco duro. Disfrutar de las vacaciones y después Dios dirá", comentaba la modelo.

Según cuenta Tamara, sus últimas semanas han sido una montaña rusa. "Estuve muy triste, muy triste de verdad, pero me daba energía saber que teníamos salud. Luego esa tristeza los valencianos y muchas personas de otras ciudades lo convirtieron en felicidad. No hay nada más bonito que irte de una ciudad y sentirte querido. Ahora estoy bien, estoy con la resaca emocional, pero estoy bien, con ganas de despegar", comentaba.