Jada Pinkett Smith confiesa en una charla a Will Smith con quién le fue infiel

La actriz Jada Pinkett Smith ha admitido que fue infiel a Will Smith con el cantante August Alsina en un momento de su matrimonio. Pinkett, de 48 años, ha mantenido una conversación con su marido en Red Table Talk, el programa que emite en Facebook, donde ha revelado que hace unos cuatro años tuvo un romance con August.

Según la actriz, el affaire ocurrió cuando la pareja pasaba por un "momento difícil" y prácticamente habían roto. Esta confesión se produce después de que August Alsina hubiese revelado que había tenido una relación con Jada Pinkett Smith con el consentimiento de Will Smith, algo que hasta ahora el matrimonio había negado.

Este viernes, la pareja se sentó frente a frente en el programa de Jada para aclarar todo el asunto y reafirmar su compromiso mutuo. Tal y como ha explicado la actriz, conoció a August Alsina a través de su hijo Jaden. En aquel momento, el cantante tendría 23 años y "estaba realmente enfermo". "Todo comenzó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle en su salud mental", ha contado.

Según Pinkett, lograron ayudarle a salir adelante justo en un momento en el que los actores estaban pasando "por un momento muy difícil". Ha sido en este punto cuando Will Smith ha admitido: "Terminé contigo", mientras Jada ha agregado que habían decidido separarse "por un periodo de tiempo".

"¿Y luego qué hiciste, Jada?", le pregunta Will Smith, a lo que su esposa ha admitido que "a medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August". La actriz ha corroborado las declaraciones del cantante al asegurar que Will Smith les había dado "permiso" para tener esa aventura.

Cuando Will Smith le pidió a su mujer que aclarara lo que quería decir con la palabra "enredo" ella respondió claramente: "Fue una relación, absolutamente". La actriz continuó explicando que "tenía mucho dolor. En el proceso de esa relación definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti misma".

En este sentido, ha indicado que "solo quería sentirme bien, había pasado tanto tiempo sin sentirme tan bien... Y fue realmente una alegría ayudar a curar a alguien", ha dicho.

Jada Pinkett ha añadido que "a través de ese viaje en particular, aprendí mucho sobre mí y pude enfrentarme a mucha inmadurez emocional, inseguridad emocional y pude hacer una curación realmente profunda", ha admitido.

No obstante, la intérprete ha indicado que fue August Alsina quien decidió romper toda relación con ella, algo que ella vio "comprensible", pero que le pareció "un poco extraño que todo esto salga a la luz ahora, cuando fue hace varios años".

"Para mí, esto fue hace años", ha indicado, por su parte, Will Smith, mientras su mujer ha reflexionado sobre lo lejos que habían llegado en su relación: "Hemos llegado a ese nuevo lugar de amor incondicional".