El "supercampus europeo" en el que se integra la UPV obtiene una financiación de 5 millones durante tres años

En febrero de 2020, se conformó el proyecto Enhance (Alianza Europea de Universidades Tecnológicas), que fue presentado a la segunda convocatoria de la Iniciativa de Universidades Europeas. Ahora, la Comisión Europea ha dado a conocer los 24 proyectos que ha aprobado de un total de 62 solicitudes recibidas, y la iniciativa ha superado con éxito el corte.

Enhance está formado por la UPV, la TU de Berlín (Alemania) en calidad de universidad coordinadora; la Chalmers University of Technology (Suecia); la Norwegian University of Science and Technology (Noruega); el Politécnico di Milano (Italia); la RWTH Aachen University (Alemania) y la Universidad Tecnológica de Varsovia (Polonia). En total, los siete socios cuentan con cerca de 245.000 estudiantes y, en los últimos cinco años, han alcanzado una movilidad de 4.400 personas de la comunidad universitaria, entre alumnado y personal.

El proyecto recibirá una financiación de 5 millones de euros durante los próximos tres años. El presupuesto servirá para sentar las bases de estructuras que faciliten y promuevan la movilidad de sus estudiantes, investigadores y empleados. El plan incluye una base de datos de reconocimiento y un mapeo de ofertas de estudio para que los interesados puedan seleccionarlas en el marco de la alianza, con la seguridad de que recibirán reconocimiento académico automático, detalla la institución académica valenciana en un comunicado.

Además, los estudiantes podrán realizar cursos en línea impartidos por las universidades asociadas, trabajar virtualmente con otros estudiantes en proyectos conjuntos, participar en talleres y en escuelas de verano.

El objetivo es que los alumnos aprendan a pensar críticamente y a desarrollar y aplicar conocimientos y tecnologías en beneficio de la sociedad. Como coalición de universidades técnicas, una de las metas del programa es la innovación sostenible y el espíritu empresarial.

La Comisión Europea propuso la iniciativa 'Universidades Europeas' a los líderes de la Unión antes de la Cumbre Social de Gotemburgo de noviembre de 2017, como parte de una visión general para la creación de un Espacio Europeo de Educación, a más tardar, en 2025. Desde la Comisión Europea se ha asegurado que estas alianzas europeas o, tal y como se los conoce, los "supercampus europeos" mejorarán la calidad, la inclusión, la digitalización y el atractivo de la enseñanza superior europea. No hay duda de que el supercampus supondrá un importante empujón en términos de internacionalización y también de financiación.

DOS CONVOCATORIAS CON MÁS DE 600 UNIVERSIDADES INVOLUCRADAS

A esta segunda convocatoria, se han presentado un total de 380 instituciones de educación superior de más de 32 países: 26 Estados miembros de la UE (todos menos Malta), otros 5 países del programa Erasmus+ y el Reino Unido.

En 2019, tuvo lugar la primera convocatoria de la Iniciativa. A ella concurrieron 54 alianzas, integradas por más de 300 universidades de 28 países de la UE, de las que 17 superaron con éxito el proceso. La financiación entonces fue de 85 millones de euros y la actual supera los 120 millones.