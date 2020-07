Puig apel·la a la "corrresponsabilidad" en l'ús de mascaretes i apunta que "no es pot fer normes de tot"

Així ho ha manifestat en atenció als mitjans després d'una reunió amb la coordinadora general autonòmica de Podem, Pilar Lima, en ser preguntat pels mitjans per l'obligatorietat de la mascareta que ja plantegen en diverses comunitats autònomes com Catalunya i Balears.

"No es pot estar fent normes de tot", ha considerat el cap del Consell, qui ha afegit que "hi ha espais en els quals el sentit comú i la responsabilitat de les persones és fonamental".

Puig ha destacat "el missatge clar que l'ús de la mascareta quan no hi ha distància interpersonal és absolutament necessari", però ha agregat que "hi ha moltes qüestions que no fa falta fer normes per a saber que cal fer-ho". "Jo no vull aspirar a una societat en la qual se'ns diga permanentment tot allò que hem de fer", ha reflexionat.

No obstant açò, el president de la Generalitat ha postil·lat que no descarta assumir noves mesures si es produeixen moments de "major intensitat de la pandèmia", una cosa que en aquest moment no veu necessari a la Comunitat Valenciana.

"Nosaltres som partidaris de tindre la màxima precaució possible perquè en aquests moments el virus està ací fóra" i ha tornat a recordar mesures de seguretat com la distància, llavat de mans o la ventilació.

"L'estiu és un bon moment per a recobrar una certa referència social i per tant, tindre més contacte, però amb les precaucions necessàries", ha assegurat Puig, qui ha remarcat que "fins que no hi haja una vacuna o un tractament eficaç cal prendre les màximes precaucions".