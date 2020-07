Catalá afronta el congreso local con su programa para 2023: "Ribó es el pasado, el PP es el futuro"

Catalá agradecido al Comité Organizador del Congreso y al presidente del 13 Congreso del PP de Valencia, el eurodiputado Esteban González Pons, "su trabajo y esfuerzo por estar presente y llevar adelante un conclave que marca el inicio de una nueva etapa en la vida den un momento muy importante para la vida del partido. También ha agradecido la presencia del presidente de la diputación de Alicante, Carlos Mazón, y de la candidato a presidir el PP de la provincia de Valencia y alcalde de Gavarda, Vicente Mompó.

Durante su intervención, Catalá ha afirmado que basa su proyecto en palabras como "humildad", "respeto" o "firmeza". La candidata ha indicado que quiere asumir el cargo de presidenta local siendo "muy consciente del legado que pido que se deposite en mis manos". "Me equivocaré, desfalleceré, necesitaré comprensión, consejos y con toda la humildad os pido que ayudéis a una persona que quiere lo mejor para su partido y para su ciudad".

También ha hecho referencia al "respeto" a las personas que han formado parte de un proyecto "enorme y grandísimo". "Tenemos muchos compañeros que han sufrido persecución por parte de la izquierda con medios judiciales y es algo intolerable. Después de tanta persecución y daño personal y profesional se ha demostrado que eran inocentes", ha aseverado.

Por ello, ha instado a "levantar la cabeza" y a "defender" a los suyos, así como a estar "al lado de las personas honestas que han dirigido esta comunidad". "Ya está bien de dar lecciones. No toleraremos ninguna lección de partidos que tienen imputados y procesados", ha aseverado.

Para Catalá, la tercera palabra es "firmeza": "Nosotros no tenemos banderas móviles, ni ideología cambiante, ni cambiamos de chaqueta conforme sopla el viento", ha manifestado antes de aseverar: "Nosotros no hemos defendido la bandera desde hace tres años, llevamos más de 40; nosotros no hemos defendido la Constitución y las instituciones desde hace tres años, llevamos más de 40".

En este sentido ha defendido los "valores férreos" y las "convicciones firmes" del PP. "Los que somos así estamos aquí, los oportunistas o los populistas están en otros lugares", ha manifestado.

"RECUPERAR EL ORGULLO DE SER LA TERCERA CAPITAL DE ESPAÑA"

Así, respecto a su proyecto, ha aseverado que "no lo va a mover": "Puedo adaptarlo, porque nadie esperábamos la Covid-19, pero adaptarnos no es traicionar valores, principios ni convicciones", por lo que ha apostado que su ponencia política sea su "proyecto de ciudad" para que València "vuelva a recuperar el orgullo de ser la tercera capital de España".

Catalá ha insistido en que "el PP es el futuro para Valencia, porque creemos en la ciudad, con un proyecto que ilusiona, que apuesta por la libertad, un proyecto no sectario, un proyecto que integra y que escucha".

Ahora, ha continuado Catalá, "después de 5 anos en los que se ha demostrado que el gobierno de Compromís y del Partido Socialista, no han hecho nada para mejorar esta ciudad, es momento de una segunda transformación de la ciudad y esa sólo puede llegar de la mano del Partido Popular". Por ello, "este Congreso aprobará una ponencia política que nos marca claramente los ejes de actuación. Un documento que dibuja claramente la Valencia que queremos".

Catalá ha indicado que con "el 13 Congreso "el PP de Valencia empieza desde hoy una nueva etapa, una nueva hoja de ruta con un proyecto ilusionante y renovado". "Y lo digo con toda la humildad y con el máximo respeto a todos mis predecesores, a quienes agradezco el trabajo que han realizado por el partido y por la ciudad", ha agregado.

"ME SIENTO MUY RESPALDADA"

En atención a medios previa al inicio de su intervención, Catalá ha manifestado sentirse "muy respaldada" desde la dirección nacional del PP y ha destacado que el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, vaya a acudir a la clausura del Congreso esta tarde, pese a ser el cierre de campaña en las elecciones de Euskadi y Galicia.

"Hay una generación nueva en el PP y yo me siento 'Generación Casado'. Pensamos devolver al partido a los buenos momentos que le han dado otros dirigentes, a los que agradecemos su labor y reconocemos su trabajo", ha manifestado.