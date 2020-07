Sevilla vende la Gavidia por 8,5 millones de euros y prima la mejora del entorno y el uso sociocultural frente al hotelero

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, ha elevado al Consejo de la Gerencia de Urbanismo que se celebra el próximo miércoles las bases de la licitación para la enajenación del edificio de la antigua Comisaría de la Gavidia. En las bases de esta convocatoria se valorarán especialmente aquellos proyectos que den al edificio un uso como equipamiento privado o, en el caso de que el promotor sea hotelero, quienes reserven un espacio para coworking. Asimismo, se evaluarán como criterios de adjudicación los proyectos que reurbanicen el entorno, que tengan un mejor diseño o que incorporen más criterios de sostenibilidad en la construcción. El importe de la licitación será de 8,5 millones de euros más IVA.

"Ha comenzado la cuenta atrás" para que este edificio "deje de ser una rémora para la ciudad y un atentado al paisaje urbano y el centro histórico al afear el entorno", ha asegurado el delegado, Antonio Muñoz, quien afirma que espera "contar con los votos suficientes en la Gerencia para pasar página de una auténtica asignatura pendiente".

Una vez que el consejo apruebe este pliego, se abrirá un plazo para la presentación de ofertas. Debido a la complejidad del proyecto, el Ayuntamiento publicará primero el pliego en sus plataformas para que se pueda ir consultando, y ya en septiembre lo hará de manera formal en diarios oficiales, para que en 45 días naturales se presenten las ofertas. El Consistorio estima que el plazo no se cerrará hasta noviembre y, a partir de ahí, se valorarán las ofertas para que a principios de 2021 de pueda realizar la adjudicación.

Asimismo, el edil confía en que se presenten "bastantes" ofertas hasta noviembre, cuando se cierra el plazo, para "facilitar el estudio y dar tiempo a que se pueda desarrollar la mejor oferta posible primando el interés general de la ciudad". Así, ha destacado que la licitación no prima la aportación económica como elemento central, sino que recoge el uso del inmueble y su diseño como variables importantes para su adjudicación. "No nos interesa cualquier proyecto en la Gavidia", ha avisado Muñoz, que añade que estos “son los pliegos más ambiciosos e innovadores que se han aprobado en un proceso de enajenación de un suelo municipal”.

El edificio de la Gavidia saldrá a la venta por un precio mínimo de 8.565.270 euros más IVA. Este es el resultado de una valoración técnica incorporada en el pliego en la que se tienen en cuenta sus dimensiones, los aprovechamientos, el estado del edificio y su enorme potencial.

Criterios de baremación

Los pliegos de condiciones establecen una baremación sobre 205 puntos en la que se incluyen una serie de elementos que "responden al interés general". En primer lugar, el precio no es el criterio de más relevancia puesto que no se trata de una subasta, explica el Ayuntamiento. Cualquier licitador debe pagar como mínimo 8,5 millones de euros más el IVA por la adquisición del edificio. A partir de ahí, incrementar la cifra dará un máximo de 60 puntos sobre 205. Es decir, la mejora sobre el precio tipo no será el factor determinante para resultar adjudicatario de esta convocatoria.

En cuanto a los usos propuestos por los licitadores, tendrá la máxima puntuación el proyecto que apueste por el desarrollo equipamientos privados. Es decir, obtendrán 60 puntos sobre 205 los proyectos que destinen la Gavidia para un equipamiento educativo, deportivo, de salud, de Bienestar Social, sociocultural, administrativo o de economía social. Así, puede haber por ejemplo un proyecto para una residencia de mayores o un centro deportivo y obtendría en la categoría de usos la máxima puntuación.

A partir de ahí, el pliego establece una serie de puntuaciones para el uso hotelero en función de la categoría del proyecto. Si se trata de un hotel de cinco estrellas obtendría 40 puntos; un hotel de 4 estrellas tendría 30 puntos; un conjunto de usos terciarios tendría 20 puntos y otros usos hoteleros tendrían 10 puntos. Ahora bien, se valorará especialmente aquel proyecto hotelero que reserve una parte del edificio para un proyecto de emprendimiento o un coworking. En ese caso, podrá obtener una puntuación adicional en esta categoría de 20 puntos si son 500 metros cuadrados de coworking; 15 puntos si son de 200 a 500 y 10 puntos si son menos de 200 metros cuadrados.

En definitiva, para que un hotel obtenga la máxima puntuación en esta convocatoria debe ser un hotel de cuatro o cinco estrellas e incorporar un espacio para coworking como nuevo equipamiento para el barrio. Se fomenta así, dice el Consistorio, la diversificación de usos prorizando en la puntuación las propuestas que puedan generar un retorno para el barrio en primera instancia, y para la ciudad en general.

Reurbanización del entorno

El pliego establece también una puntuación específica para aquella propuesta que implique una reordenación del entorno urbano del edificio, según los criterios que defina la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Tal y como indica el IAPH en los instrumentos de protección del edificio, es necesario "entenderlo de manera indisociable con el espacio público". Por ello, el pliego prima la reurbanización del entorno, cuya propuesta técnica de detalle deberá coordinarse con Urbanismo y adaptarse a los criterios de progresiva peatonalización del eje Baños-Gavidia-Duque-Setas. Para ello, se dan dos opciones: obtendrá 10 puntos quien ofrezca la reurbanización del entorno más cercano; y 30 puntos quien incorpore un plan de reurbanización y mejora de itinerarios peatonales en la Plaza de la Concordia y la calle de las Cortes.

Queda fuera del proyecto privado la parte de los antiguos calabozos del sótano y el semisótano de 215 metros cuadrados, que ha sido declarada lugar de la memoria histórica. Pero podrá obtener más puntuación (10 puntos extra) el proyecto que incorpore un plan de musealización de este espacio de la memoria, que tendrá acceso y salida independiente. Será de titularidad municipal y podrá tener usos múltiples convirtiéndose así en un equipamiento para el barrio si así se considera en el futuro compatible con la declaración de lugar de memoria.

En cuanto a la calidad arquitectónica, el edificio de la Gavidia se encuentra protegido patrimonialmente. Por ello, se incorpora en los pliegos una valoración de 25 puntos a aquel diseño con una mayor calidad y que proponga una mejor adaptación al entorno patrimonial. Del mismo modo, se valorarán la sostenibilidad y valores ambientales, con una puntuación extra por cuestiones como el confort higrotérmico, la reducción de emisiones, el uso de materiales ecoeficientes o una aportación de un estudio de movilidad peatonal y en bici minimizando el acceso de vehículos.