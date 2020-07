El PPCV ofereix un pacte de reconstrucció al Botànic amb uns pressupostos de legislatura "des de zero"

Així ho ha avançat la presidenta del partit i portaveu en Les Corts, Isabel Bonig, que juntament amb els dos membres del PP en la comissió per a la reconstrucció social, econòmica i sanitària, Rubén Ibáñez i José Juan Zaplana, ha desgranat algunes de les mesures que plantejaran per a aconseguir l'acord en les ponències que elaboraran el dictamen.

"El PP s'avança, com en la pandèmia, i volem oferir la nostra lleialtat crítica, el nostre bagatge en 20 anys de gestió i coneixement, després d'haver-nos reunit amb la societat i amb els col·lectius que han passat per ací (Les Corts) i els que Puig i Oltra han ignorat deliberadament", ha assenyalat.

Ha subratllat que presenten aquestes mesures "sense cap tipus de sectarisme" per a ajudar des de la lleialtat a un Consell "perdut, esgotat, amb el cap en altres problemes i que va improvisació darrere d'improvisació".

Ofereixen així els 'populars' un pacte "pels valencians i per als valencians" que no quede en "mers titulars", sinó que es componga de mesures concretes en sanitat, educació, benestar social i economia.

La primera mesura, ha assenyalat Bonig, és "el reconeixement, memòria i justícia a les víctimes de la Covid-19", ja que el fet que l'associació de víctimes no haja passat per les Corts no significa que no s'haja de reconéixer als qui han perdut la vida o un ser estimat en aquesta pandèmia. "Ja saben com va actuar el hui govern en altres àmbits", ha suggerit.

En segon lloc, el PP planteja una reestructuració política del Consell amb uns pressupostos de legislatura des de zero, en els quals "cada línia d'acció estiga plenament justificada i amb l'objectiu d'atendre les necessitats econòmiques, educatives, sanitàries i socials".

"Tot l'aparell de la Generalitat ha d'estar destinat a eixe menester, els diners al servici del fonamental. Potser no podem mantindre tants observatoris ni tant personal eventual", ha dit, mentre hi ha per exemple 800.000 valencians en atur o en els ERTO que "probablement acaben en l'atur".

La tercera mesura que ha exposat Bonig consisteix en un pla per a reactivar la indústria i donar suport als autònoms valencians. "Si creiem en la indústria cal recolzar-la, no llevar-li els diners als sectors industrials tradicionals de la Comunitat Valenciana i seguir mantenint el mateix staff polític", ha advertit.

Així mateix, ha plantejat una estratègia que aposte per la innovació i la reducció de l'escletxa digital, amb la col·laboració públic-privada i un fons extraordinari per al Tercer Sector de servicis socials dotat amb 23 milions d'euros perquè "el desastre en la gestió de les residències no es torne a repetir".

BLINDAR LA SANITAT I INFERMERS ESCOLARS

Altres mesures que ha detallat són l'encaminada a blindar per llei el pressupost de la Conselleria de Sanitat perquè "cap govern, del color que siga, amb majoria absoluta o en coalició, puga modificar-ho" per a destinar-ho a altres qüestions. Aquesta modificació legislativa, ha dit, podria fer-se fins i tot en el ple de principis d'agost.

També ha plantejat la incorporació el pròxim curs de l'infermer escolar en els 2.477 centres educatius públics i concertats, una mesura que costaria 56 milions d'euros.

En turisme, el PP proposa el Consell un pla de reconstrucció i reactivació "seriós", no amb ajudes per sectors o que arriben a l'hivern, i usant fons europeus.

"MESURES ESSENCIALS, ACORD DE MÍNIMS"

Finalment, Bonig exigeix la reivindicació del canvi de model de finançament i ha lamentat que es va dir que els diners del fons no reemborsable arribaria aquest mes i a dia 10 encara no ho ha fet.

"Són mesures bàsiques, essencials, un acord de mínims sense sectarismes. Si Puig vol eixe acord, ací té el PP", ha insistit, però "si solament vol una foto, que no compte amb ell". "Dona la sensació que alguns volen posar tots els obstacles per a deixar fora el PP i no ho van a aconseguir", ha conclòs.