CSIF exigeix a Educació que adjudique al juliol totes les places vacants en els centres per a programar el pròxim curs

El sindicat recorda, en un comunicat, que en les pròximes setmanes tindran lloc els processos d'adjudicació de comissions de servici i de vacants per a interins, a les quals concorren milers de docents.

CSIF considera "fonamental que la citada adjudicació de totes les vacants es produïsca al juliol perquè els centres puguen organitzar-se amb la plantilla completa de cara a l'inici de curs".

En aquest sentit, subratlla que, "a causa de la situació excepcional per la Covid-19, el pròxim curs, més que mai, es fa imprescindible comptar amb tota la plantilla per a poder dissenyar estratègies i prioritats que permeten recuperar continguts no impartits".

La central sindical apel·la al fet que la Conselleria d'Educació aplique "la màxima transparència en el procés d'adjudicació i publique el llistat real de places oferides, de manera que els professionals no hagen de demanar a cegues", com ho venen fent, ja que seleccionen àrees de preferència sense conéixer al detall en quins centres existeixen places per cobrir".

CSIF ha traslladat, a més, una sèrie de peticions a l'administració autonòmica de cara al col·lectiu d'interins que participen aquest mes en el procés d'adjudicacions.

DIFÍCIL COBERTURA

La central sindical ha insistit que les places de difícil cobertura no s'atorguen al primer docent que ho sol·licite en el sistema, com ha ocorregut fins ara, ni per sorteig, com proposa l'administració.

CSIF ha plantejat que per a garantir l'accés a ser docent en l'educació pública valenciana s'ha de prioritzar els criteris de mèrit, capacitat i publicitat.

La central sindical igualment, entre altres mesures, ha insistit a Conselleria en què a les persones desactivades de la borsa no se'ls puga adjudicar d'ofici.

A més, també ha sol·licitat la desactivació per especialitat, de manera que un docent que estiga en diverses borses puga desactivar-se només d'aquelles que desitge.