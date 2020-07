Jesús Vázquez habla sobre su fichaje en 'MYHYV' y su reemplazo a Toñi Moreno: "Voy a pedirle que me eche una mano"

El presentador Jesús Vázquez se ha pronunciado por primera vez sobre su fichaje por parte del dating show Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV) en Cuatro, espacio en el que sustituirá a Toñi Moreno.

En un directo emitido por la cuenta oficial de Instagram de MYHYV el presentador de 54 años aseguraba que no se lo esperaba. "Estoy todavía asimilando la noticia, me ha pillado grabando con Bertín el arranque de su temporada también", decía a tenor de su participación en Mi casa es la tuya.

"Hice una videoconferencia con los jefes de Mediaset y me lanzaron la bomba. Le di una vuelta, lo pensé un poco y me apetece mucho, porque es un cambio de registro", explicaba Jesús Vázquez.

"Lo primero que voy a hacer", decía, "es llamar a mis dos predecesoras, que son buenas amigas y las quiero mucho", aseguraba en referencia a Emma García, la primera presentadora del formato y de Toñi Moreno, a quien él va a sustituir.

"Voy a pedirles que me echen una mano, que me digan cómo se enfrentan a las situaciones en el plató, porque un consejo de tan buenas profesionales me ayudará", vaticinaba.

El casting del programa ya está abierto, para buscar nuevos tronistas y pretendientes. "Buscamos gente que tenga algo que contar, con experiencias e historias, más allá de que sean más guapos o guapas, estén más cachas o tengan mejores curvas", revelaba sobre el perfil de participantes.

"Me divierte mucho ayudar a la gente a ligar", decía Vázquez, que asegura que les aconsejará gracias a la "experiencia" que él mismo ha acumulado durante su vida.