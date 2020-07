L'Ajuntament de Valencià contractarà abans de finalitzar l'any 120 persones majors de 30 anys

Així ho ha anunciat la responsable de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, qui ha destacat que "es contractaran 50 persones més que l'any anterior".

Aquesta contractació es pot engegar gràcies a una subvenció de Labora de 1.609.237,56 euros, la qual cosa permetrà realitzar 120 contractes laborals directes en l'Ajuntament de València durant un període de 6 mesos.

"Enguany l'Ajuntament de València ha rebut un 62% més de subvenció", explica Bernabé, ja que, tal com ha recordat "l'any passat es va concedir una subvenció de 988.567,38 euros". Així, la regidora apunta, en un comunicat, que "gràcies a aquest augment, contractarem 120 persones aquesta edició, 50 més que l'any anterior".

Aquest pla d'ocupació, juntament amb un catàleg de formació específica, s'emmarquen dins del programa Oportunitats de València Activa, dirigit persones aturades majors de 30 anys i que es troben en atur de llarga durada.

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A MAJORS DE 55 ANYS

Per la seua banda, el pla d'ocupació Oportunitats compta amb accions formatives específiques i gratuïtes per a persones majors de 55 anys. "Més de 100 persones podran realitzar cursos concrets sobre la superació de l'escletxa digital i anglés, destinant-se 25.000 euros des del consistori per a dur a terme aquestes accions formatives", ha assenyalat Bernabé.

En eixe sentit, la regidora ha manifestat que "és necessari engegar mesures que afavorisquen l'accés a una formació per a poder millorar les oportunitats d'aquest col·lectiu de difícil inserció a l'hora de trobar una ocupació".

Els requisits per a poder optar als contractes i accions formatives vinculades a aquests plans d'ocupació són estar empadronat o empadronada a València, inscrit o inscrita en Labora com a demandant d'ocupació i en l'Agència d'Ocupació València Activa, així com tindre més de 30 anys.