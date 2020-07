Arranca la selectivitat més atípica i estranya

Prop de 24.000 joves de la Comunitat van començar ahir les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) més inusuals i estranyes per la crisi sanitària deslligada per la pandèmia de coronavirus. Les tradicionals escenes de nervis que cada any es repeteixen davant aquests transcendentals exàmens es viuen aquesta vegada amb màscares i en un entorn familiar per als alumnes: els seus propis instituts.

“Ens dóna confiança, és el nostre col·le, són les nostres classes”, coincidien ahir diversos joves. Des de la Generalitat van destacar que la Selectivitat va arrancar aquest dimarts “amb normalitat i tranquil·litat” en tots els instituts i centres de Batxillerat, en els quals no es va registrar “cap incidència”.

Un total de 2.173 aules repartides en 470 centres de Batxillerat acullen les PAU (788 a Alacant, 254 a Castelló i 1.131 a València). S'han subministrat 33.545 màscares a repartir entre l'alumnat i al voltant de 3.090 unitats de gel hidroalcohòlic. S'ha extremat, a més, la neteja i desinfecció de les aules.

Accés controlat. L'entrada dels estudiants a les aules per a realitzar els exàmens de Selectivitat es realitza de manera escalonada per a evitar aglomeracions.

En el seu propi institut. Estudiants esperen per a examinar-se al pati del seu institut, que enguany és l'escenari de les proves en lloc dels campus universitaris.

Història i Valencià. Les proves d'Història d'Espanya, amb preguntes sobre la II República o el Trienni Liberal, i de Valencià van inaugurar ahir la Selectivitat en la Comunitat.

Màxima Seguretat. 33.545 màscares es repartiran entre els alumnes durant les PAU, que acaben demà. En el dispositiu de seguretat col·laboren Protecció Civil i les Policies locals.

Últim repàs. “Si la Covid no va poder amb nosaltres, les PAU tampoc”, deien alguns alumnes del col·legi María Auxiliadora-Salesianes València.