Dos empreses valencianes llancen una cervesa amb un rent autòcton, sabor a taronja i aroma a arròs

Darwin Bioprospecting Excellence, empresa instal·lada en el Parc Científic de la Universitat de València, és especialista en bioprospecció, és a dir, en l'obtenció de microorganismes naturals que per la seua excel·lent activitat biològica resulten d'interés en processos industrials o biomèdics. I aquest és precisament el treball que ha fet per a la cervecera Antiga Artesana: la cerca d'un rent que conferira a aquesta beguda propietats organolèptiques arrelades a València, segons han explicat des de Parc Científic.

"Per a fer un símil, en les cerveses passa com amb els mobles barats, tots acaben sent iguals, i no és fàcil distingir qual és qual. Per açò, vam proposar a Antiga Artesana donar a la seua cervesa un perfil més complex, més aromàtic. Ells saben fer cerveses i nosaltres seleccionar rents autòctons, portar endavant proves de fermentació a xicoteta escala i fabricar la seleccionada en el nostre laboratori", ha explicat Manel Porcar, president de Darwin Bioprospecting Excellence.

No han desvetlat qual és l'origen del rent salvatge finalment seleccionat i produït en el laboratori de Darwin Bioprospecting Excellence en el Parc Científic de la Universitat de València, però si que han avançat que li dona un perfil organolèptic que recorda a la ciutat. "Pot sonar a tòpic, però reflecteix el nostre caràcter, reconeixes que és de València perquè s'identifica amb aromes i sabors nostres. En sabor s'aprecia la taronja natural i en aroma el de l'arròs i la terra humida dels camps de tarongers", ha subratllat Antonio Burguet, director cerveser d'Antiga Artesana.

Arribar fins al rent definitiu ha costat dos anys i en aquest procés han participat tant mestres cervesers com l'equip complet de Darwin, format per especialistes en biotecnologia i microbiologia.

'Torna a València!', com l'han batejada, eixirà a la venda a la fi de juliol des de la fàbrica d'Antiga Artesana a Catarroja. Es podrà adquirir per internet, botigues especialitzades i el restaurant Barbacana de València.

Darwin Bioprospecting Excellence es dedica a la bioprospecció microbiana, i el seu rang d'acció inclou l'aplicació de microorganismes naturals en la indústria alimentària. Entre altres especialitats, són experts en l'aïllament i producció de rents salvatges per a elaborar pa o begudes fermentades. Per la seua banda, Antiga Artesana porta creant cervesa artesanal des de l'any 2014 i compta amb diversos premis nacionals i internacionals en certàmens especialitzats.