Detingudes tres persones a València després d'agredir un home amb un martell per a robar-li 400 euros

Els policies van localitzar amagat en un forat el martell que van utilitzar. La víctima, un home de 48 anys, va ser traslladada a un hospital de València per a ser assistida de les lesions que presentava, entre les quals li van diagnosticar fractura del barandat nasal amb desplaçament.

L'incident va tindre lloc a la vesprada, i agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un carrer del districte de Tránsits de València on hi havia un home tirat en la calçada sagnant abundantment que hauria sigut colpejat amb un martell.

Els policies es van dirigir al lloc i van localitzar un home amb la cara ensanguinada tombat en la calçada per la qual discorria trànsit rodat, per la qual cosa van posicionar el vehicle policial per a protegir-li i van sol·licitar la presència dels servicis sanitaris.

L'home havia sigut agredit per una dona i dos homes, coneguts del barri, que li haurien començat a colpejar per a sostreure-li 400 euros que portava. No ho van aconseguir perquè un amic havia intercedit.

Un dels homes havia colpejat la víctima amb un martell, mentre la dona li arruixava amb un esprai la cara i l'altre li propinava patades quan es trobava en el sòl, moment en què un amic de la víctima va mediar per a repel·lir l'agressió, sent també agredit. Quan els sospitosos es van adonar que estaven avisant a la policia, es van marxar.

Els policies es van dirigir a la vivenda dels sospitosos on els van localitzar i, després de realitzar diverses comprovacions, els van detindre com a presumptes autors dels delictes de lesions i robatori amb violència i intimidació. També van localitzar amagat en un forat el martell que havien utilitzat.

Els detinguts, dos d'ells amb antecedents policials i un en situació irregular a Espanya, han passat a disposició judicial.