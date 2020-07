Coronavirus.- Fiscalia preveu arxivar aquesta setmana les investigacions en residències i demana coordinació en visites

Així s'ha pronunciat en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, qui ha afirmat que "per sort" està tot "molt tranquil" en els centres de majors de l'autonomia, que ja van recobrant la "normalitat" després de la pandèmia patida.

De fet, ha subratllat l'absència de defuncions en l'última setmana en residències, i ha indicat que únicament hi ha dos positius residuals en un centre que s'esperen negativitzar en breu.

Aquesta situació ha permès aquesta setmana arxivar sis investigacions, amb el que únicament queden obertes 10 que també es pretenen tancar en els pròxims dies. A Castelló solament hi ha una diligència oberta, mentre que en un altre centre d'Alacant és en el qual es troben els dos positius. "La resta, molt tranquil", ha subratllat Ana Lanuza.

"Esperem que tot seguisca així, que no hi haja cap rebrot i que se seguisquen adoptant mesures de seguretat per a un futur esperançador", ha puntualitzat.

Per a açò, la Fiscalia està ara centrada en la coordinació entre residències per a les visites i eixides dels majors. Ana Lanuza ha explicat que cada centre funciona d'una manera diferent i creu "convenient" que tots actuen igual. "Actuen de forma molt restrictiva, la qual cosa està molt bé, però necessiten coordinar-se i equiparar mesures", ha dit.

Segons les últimes dades aportades per la Conselleria de Sanitat, sis centres de la Comunitat Valenciana tenen algun cas positiu: un a Alacant i cinc en la província de València. Cap resident ha donat positiu per coronavirus ni ha mort aquest cap de setmana, encara que sí s'han comptabilitzat dos nous casos entre treballadors.

Amb tot, actualment es troben sota vigilància activa de control sanitari quatre residències a la Comunitat: una en la província d'Alacant i tres a València.