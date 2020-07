Coronavirus.- El Govern del Rialto, PP i Cs ratifiquen el pacte per la reconstrucció de València i Vox es desmarca

Aquest suport s'ha plasmat en el ple extraordinari celebrat per a ratificar el document de conclusions de la Comissió no permanent per a la Reconstrucció de la Ciutat de València a partir de la pandèmia. Vox, el tercer grup de l'oposició en l'Ajuntament de la ciutat, s'ha desmarcat d'aquest acord i no ho ha votat, després que els seus dos edils hagen decidit abandonar la sessió plenària abans de concloure el torn de rèpliques i en cas que es duga a terme la votació.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha considerat que aquest pacte ofereix una "resposta integral" per a afrontar els efectes de la Covid-19 en la ciutat i fixar les bases sobre les quals afrontar el seu futur pròxim. Així mateix, ha valorat l'"ampli consens" amb el qual s'ha impulsat, "més enllà de partidismes", per a respondre les necessitats dels valencians. La vicealcaldessa i portaveu del PSPV, Sandra Gómez, s'ha expressat en els mateixos termes i ha valorat el suport de PP i Cs al document.

La portaveu del PP, María José Catalá, ha dit que el suport del seu grup no suposa "un xec en blanc" ni un "permís vacacional" per a l'equip de govern i ha instat a treballar en la reconstrucció ja, al mateix temps que ha avançat que la seua formació seguirà reclamant una "baixada d'impostos". El portaveu de Cs, Fernando Giner, ha ressaltat que "els punts bàsics" plantejats pel seu partit s'han acceptat i ha destacat entre ells l'extensió del xec escolar durant el mes de juliol, a més d'exigir "gestió" per a portar endavant les mesures aprovades.

Els representants de Vox, que també van abandonar l'última sessió de la comissió de reconstrucció en la qual es va donar el vistiplau al text ratificat aquesta jornada, han considerat que el ple era "un autèntic despropòsit" i un "llavat d'imatge més" d'"un alcalde i un govern absents" en la crisi sanitària. L'edil Vicente Montáñez ha dit que el seu grup "estarà sempre amb les víctimes" de la Covid-19 però ha apuntat que no admetrà "més mordassa i manipulació".