Les demandes de dissolució matrimonial baixen a la Comunitat Valenciana un 15,5% el primer trimestre d'any

Aquesta dada s'inclou en l'informe elaborat pel Servici d'Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Les xifres del primer trimestre del 2020 abasten des de l'1 de gener fins al 14 de març, i no fins al 31 d'aquest mes, com a conseqüència de la crisi sanitària i la declaració de l'estat d'alarma, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Les 1.730 demandes de divorci consensuat són un 12,3 per cent menys que les presentades en els tres primers mesos del 2019, quan es van formalitzar 1.972. Per la seua banda, les demandes de divorci no consensuat es van reduir un 21,2 per cent, en passar de 1.304 a 1.028.

Pel que fa a les demandes de separació, les consensuades o de mutu acord, de les quals s'han presentat 93 entre l'1 de gener i el 14 de març de 2020, suposen una disminució del 12,3 per cent respecte a les registrades un any abans. Les no consensuades, en canvi, es van mantindre inalterables, amb 49 casos en cada exercici.

Finalment, durant el primer trimestre d'enguany únicament es va presentar una demanda de nul·litat matrimonial, un 25 per cent menys que les quatre comptabilitzades entre gener i març del 2019.

Posant en relació les demandes de dissolució matrimonial del total de l'any amb la població a 1 de gener del 2020, s'observa que el major nombre de demandes de dissolució per cada 10.000 habitants s'ha donat en les Illes Balears, 6,6; Comunitat Valenciana, 6,5; La Rioja, 6,2; Andalusia i Cantàbria, 5,9; i Astúries, Catalunya i Múrcia, 5,8.

Per províncies, la suma de demandes relacionades amb totes les modalitats de dissolució matrimonial va arribar a les 973 a Alacant, 258 menys (un 20,95 per cent) que les 1.231 del primer trimestre del 2019. A Castelló, el descens entre gener i març d'enguany va ser d'un 7,16 per cent, en registrar-se 363 demandes, 28 menys que en el mateix període de l'exercici anterior. Finalment, a València es van presentar 1.565 demandes, un 13,67 per cent menys (248) que les 1.813 del primer trimestre del 2019.