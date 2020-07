Cinco bandas que sentaron cátedra en el rock and roll

Más que un género, es un estilo de vida. Es el rock, un movimiento cultural que ha trascendido fronteras, idiomas e ideologías para gobernar la música popular durante décadas. Tal y como apuntaba Neil Yong en su ‘Hey, hey, My my (Into the black)’ de 1979, “El rock nunca morirá”, aunque en los últimos años le han salido fieros competidores en ámbitos como el pop o el rap.

No obstante, sigue moviendo masas en todo el mundo y liderando el tirón de los conciertos gracias a la seducción de sus guitarras y bajos y a que supone el mejor vehículo para transmitir ideas de forma directa sobre multitud de planos de la vida. Hoy se celebra en todo el planeta su día mundial, una jornada que se creó en 1986 tras los conciertos benéficos que tuvieron lugar el año anterior en el marco del ‘Live Aid’ y en los que participaron algunas de las bandas más exitosas del momento.

Asimismo, al igual que otros tipos de música, el rock ayuda a los niños a adquirir más habilidades sociales y en el lenguaje, al mismo tiempo que estimula su memoria y concentración, ampliando también su vocabulario. Y, si los padres son fans entusiastas del estilo, escuchar música de este tipo con sus hijos les permitirá fortalecer sus vínculos afectivos.

Bajo estas líneas puedes encontrar cinco de los grupos más míticos que ha dejado la historia de este género.

The Rolling Stones: ‘Sus satánicas majestades’ empezaron a combinar en 1962 el género con el blues y el ‘R&B’ para acabar sentando las bases del rock contemporáneo, vender más de 200 millones de discos y seguir en activo con más de cinco décadas a sus espaldas. Y, a pesar de que todos sus miembros superan la setentena, hace solo unos días lanzaron el ‘single’ 'Criss Cross' como aperitivo de su siguiente álbum, que verá la luz en los próximos meses.

Queen: el talento y la fuerza de esta formación, que buena parte del público joven conoció con detalle con la exitosa y reciente película 'Bohemian Rhapsody', se reflejaba a la perfección en las masivas giras que organizaba a lo largo y ancho del globo terráqueo y que congregaban a millones de personas. No en vano, los amantes de este estilo tienen grabados en la memoria himnos suyos como 'We will rock you', 'Another one bites the dust' o 'I want to break free'.

Pink Floyd: considerados los precursores del rock progresivo y la psicodelia, los integrantes de esta banda inglesa formada en 1965 fueron ganando popularidad en la escena 'underground' gracias sus composiciones experimentales, sus letras introspectivas y sus extravagantes espectáculos hasta que consolidaron su posición en el panorama internacional con discos emblemáticos como 'The dark side of the moon', 'Wish you were here' o 'The Wall'.

The Who: un auténtico icono del siglo XX que ha sabido conectar con maestría con la juventud inconformista y convertirse en un símbolo de la emancipación y la transformación social. Es lo que la crítica considera mayoritariamente a The Who, el mítico conjunto inglés que, tras varias disputas entre sus integrantes en los últimos años, volvió a sacar un disco de estudio el pasado mes de diciembre ('WHO').

Slade: probablemente el menos conocido de la lista pero no por ello poco influyente. Nirvana, Los Ramones, Oasis o The Clash son solo algunas de las bandas que los han citado como inspiración para sus primeros trabajos. La actitud anárquica de sus puestas en escena, la elevada intensidad de sus sonidos y la característica voz de su intérprete, Noddy Holder, son los elementos que mejor definían a Slade, responsable de éxitos como 'Cum on feel the noize, 'Cuz I love you' o 'Mama weer all crazee now'.

