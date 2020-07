El PP aconsella a Dalmau denunciar les amenaces en un jutjat i no en Twitter: "Ha de deixar de fer política d'això"

Així s'ha pronunciat davant els mitjans el 'popular' en ser preguntat sobre la seua opinió entorn de la denúncia que aquest diumenge va fer pública el també conseller de Vivenda en les seues xarxes socials, on va explicar que des de l'aprovació del decret llei per a l'ampliació de vivenda pública mitjançant tempteig i retracte "no s'han detingut les pressions i amenaces" contra la seua persona, "tant públiques com privades, per part dels poders fàctics que defenen als fons d'inversió".

"El senyor Dalmau és major d'edat i les amenaces, si un les rep, no les critica en un tuit, un se'n va al jutjat de guàrdia i interposa una denúncia", ha afirmat Ibáñez, que ha indicat que si solament es fa en Twitter "al final pareix que està jugant amb eixa amenaça".

En tot cas, ha assegurat que el PP també denuncia de manera "claríssima" qualsevol tipus d'amenaça que es produïsca, ja siga cap al vicepresident o cap a qualsevol altra persona.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha sigut preguntat també sobre aquest tema pels mitjans i ha assegurat que no tenia constància d'aquest tema i que, en qualsevol cas, tothom té dret a expressar la seua opinió però "sempre amb eixa mirada democràtica oberta". "El diàleg forma part central del Govern de la Generalitat", ha agregat.