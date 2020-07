Xandra Falcó, nueva presidenta del Patronato de la Real Fundación de Toledo y Sánchez Butragueño, nuevo director general

Según ha informado en nota de prensa la Real Fundación, Xandra Falcó estudió dirección y administración de empresas en escuelas de negocios en Oxford-Madrid-Paris y es diplomada en marketing.

Es presidenta del Círculo Fortuny, asociación de las marcas de Alta Gama en España entre los que se encuentran las más prestigiosas instituciones culturales y creativas, como el Museo del Prado, Museo Thyssen, Teatro Real, Teatro del Liceo, Museo Sorolla, Loewe, Lladró, Vega Sicilia y otros.

Desde 2003 a 2018, fue socia y consejera Delegada de Marqués de Griñón, una de las más acreditadas e innovadoras bodegas familiares en España.

"Tiene amplia experiencia en proyectos en el campo de sus especialidades, pertenece a prestigiosos consejos, clubs, patronatos y jurados tanto nacionales como internacionales", han destacado de ella.

Tras su elección, la nueva presidenta ha agradecido la confianza del Patronato y ha señalado que Toledo forma parte de sus memorias de infancia y juventud y de su historia personal y familiar.

"Me siento muy unida a esta tierra que he llevado por el mundo de la mano de mi padre con nuestros vinos y aceites. Nada me hace más ilusión que este nombramiento y poder contribuir al prestigio que esta ciudad representa, su historia, su patrimonio, su cultura y su saber hacer milenario", ha añadido.

El Patronato ha agradecido la labor realizada por Paloma Acuña que ha ejercido "siempre excelentemente" los distintos cargos que ha tenido en la Fundación, como directora general, vicepresidenta del Patronato, presidenta de la Comisión Ejecutiva y desde 2018 presidenta del Patronato "Una larga e intensa trayectoria de trabajo que comenzó con la constitución de la Fundacion en 1988", han destacado.

SÁNCHEZ BUTRAGUEÑO, NUEVO DIRECTOR GENERAL

A propuesta de la Comisión Ejecutiva y en la misma reunión de Patronato ha sido nombrado Director General de la Fundación Eduardo Sánchez Butragueño.

En su intervención el nuevo director general ha agradecido al Patronato por su elección, al equipo directivo saliente encabezado por Paloma Acuña por su trabajo, a la Fundación Soliss y la mutua de la que depende representada por Pedro Barbé, por su excelente disposición y apoyo, y "a Gregorio Marañón, fundador y alma de esta Fundación, por su amor incondicional a Toledo y por otorgarme siempre su confianza y cariño".

"Lo afronto con ilusión, como no puede ser de otro modo, por poder desarrollar proyectos beneficiosos para mi gran pasión que es Toledo.No puedo imaginar un mejor lugar para llevar a cabo iniciativas que redunden en beneficio de nuestra ciudad y de los que la habitan y visitan", ha dicho.

Así las cosas, también ha mostrado ilusión por poder ayudar a la recuperación del sector cultural tras la pandemia, convencido de que instituciones como ésta "deben abanderar una nueva cultura que la sociedad ya reclama para conseguir una normalización de nuestras vidas, en las que las iniciativas culturales de calidad no pueden faltar".

De igual modo, espera poder aportar, desde la Real Fundación, "un grano de arena para abordar los retos que Toledo tiene sobre la mesa en diferentes aspectos, y de este modo ser útiles para construir un modelo de ciudad mejor de cara al futuro".

Eduardo Sánchez Butragueño es ingeniero Técnico Agrícola, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Castilla-La Mancha y Experto en Desarrollo Sostenible.

Ejerció la docencia en sus especialidades y en 2012 se incorpora a Seguros Soliss, donde se le encomienda la Dirección de Comunicación así como el desarrollo del área social y cultural.

Desde la creación de la Fundación Soliss ejerce el cargo de Director General, desarrollando multitud de proyectos culturales, medioambientales, sociales y deportivos.

Su faceta ligada a la recuperación y divulgación del ingente patrimonio fotográfico de Toledo, mediante el proyecto Toledo Olvidado, ha dado hasta el momento como resultado más de 350 artículos y 30.000 fotografías, muchas de ellas inéditas, así como la publicación de 4 libros por la vía del micromecenazgo con un éxito total.

Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios entre ellos el Premio Real Fundación de Toledo en 2012. También es Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

ARZOBISPO DE TOLEDO Y MINISTRO DE CULTURA, NUEVOS PATRONOS

En la reunión Gregorio Marañón ha informado de los acuerdos adoptados con Pedro Barbé, en representación de la Fundación Soliss y de la mutua, para apoyar a la Real Fundación de Toledo en los difíciles momentos económicos y colaborar de la forma más activa posible en su adaptación a la nueva realidad económica y social, reiterando el agradecimiento institucional por su inestimable apoyo.

El Patronato también ha aprobado las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto así como el informe de Auditoría y la Memoria de actividades correspondientes al ejercicio 2019.

Además, ha dado luz verde al nombramiento como patronos natos del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, quien al encontrarse presente en la reunión acepto su cargo.

También se ha aprobado el nombramiento como patrono por razón de su cargo del jefe de Gabinete de Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Javier Nicolás y la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, quien también ha aceptado y agradecido su cargo.

Rodríguez, según ha indicado en declaraciones a los medios de forma previa, se ha congratulado de que pueda volver a reunirse, de manera presencial, el Patronato de la Real Fundación Toledo tras el levantamiento del Estado de Alarma provocado por el COVID-19.

La titular de Educación, Cultura y Deportes ha querido reiterar el apoyo del Gobierno regional a esta institución "porque es fundamental en la protección del patrimonio cultural de Toledo y, por lo tanto, del patrimonio de Castilla-La Mancha", ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.