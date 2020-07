Se están ultimando los trámites administrativos para que la Sociedad de soterramiento decida sobre Nudo de Vara de Rey

Así lo ha dicho el edil durante la comparencia sobre este tema que se ha desarrollado en la parte final de la sesión plenaria, a petición del Grupo Municipal Popular. Un asunto que los 'populares' han traído a colación porque, como ha dicho el concejal Antonio Ruiz Lasanta, "se basa en una decisión que se tomó hace ya un año".

"Y -ha añadido, "decepcionado" porque "no nos dan concreciones"- después de este tiempo, se sigue con la misma incertidumbre que hace un año, con la misma inseguridad, con los comerciantes de la zona que hablan de costes, y no de ahorros como ustedes decían".

Por esto, ha reclamado al equipo de Gobierno municipal que "tienen que dar cuenta de manera real del proyecto, queremos conocer los costes reales, las consecuencias económicas de paralización, la razón de porqué no continúan las obras en zonas como por ejemplo Hermanos Hircio o, incluso, cómoo están las relaciones institucionales con la Sociedad LIF".

Jaime Caballero ha recordado la croonología de los hechos "con una ejecución de que arrancó de forma anómala por cambios en el proyecto, un retraso que se incrementó para que Vara de Rey no estuviera cortado en periodo electoral, luego más retraso aún acumulado por falta de rendimiento por parte de la contrata".

Todo un cúmulo de aplazamientos que en palabras del edil "ha posibilitado ver nuevas posibilidades de circulación" y llegar a "cambiar las soluciones por otras mejores". Ello, frente a "un consenso al que aluden, pero que no era tal, porque vecinos, técnicos y otras voces estaban de acuerdo, pero en que el túneo nuevo no era necesario".

De este modo, ha recordado, se llegó a la conclusión de que "no vimos necesidad de hacer una fuerte inversion en un proyecto que, al final, lo que hacía era favorecer el tráfico motorizado", a lo que ha sumado que esa obra hubiera supuesto "un sobrecoste de 1,2 millones y un retraso de 2 años".

Así, la idea de que "el túnel suponía una herida en la ciudad ante la que no podíamos mirar hacia otro lado" está recogida en el informe técnico con el que LIF decidió la suspensión de la obra. Mientras, "nosotros seguimos trabajando y surgió el proyecto para recuperar 4.000 m2 de espacio estancial, mejorando los itinerarios peatonales y dando prioridad a autobuses con un carril propio".

Todo este proceso, sin embargo, ha afirmado Caballero, "estaba sometido complejos trámites administrativos", a lo que se han sumado los efectos de la COVID-19, "que también han afectado a los plazos administrativos".

De esta forma, el edil ha dicho que "falta acordar el nuevo convenio con LIF para un nuevo contrato, en lo que se está trabajando", por lo que ha confiado en que "en próximas semanas, se lleguen a culminar los procesos administrativos para que Consejo de Administracion de LIF tome su decisión" sobre el Nudo de Vara de Rey.

Por parte de los Grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas se ha mostrado "orgulloso porque el PR no ha cambiado de opinión en todos estos años", cuando, en sus palabras, "buena parte de retrasos se deben a esos cambios de opinión", que ha achacado especialmente a PSOE y a Ciudadanos.

Debido a este cambio de parecer, "se aprobó la nueva alternativa con mucha crítica, porque se cogía un túnel en perfectas condiciones, se tiraba y se hacía otro un poco más lejos". "Nunca se entendió este proyecto, que se estudiará en las universidades como mala gestión. Lo que se propone ahora es más lógico y está más en acuerdo con nuevas formas de urbanismo", ha asegurado.

Para el portavoz de UP José Manuel Zúñiga, pese a criticar el proyecto anterior, ha defendido que "ya no vamos a volver atrás, vamos a ir al futuro, algo en lo que el PP no cree, porque siguen pensando en que túnel es mejor, porque no han variado su modelo y tienen al coche en la cúspide de su modelo". Mientras, ha considerado que "la cosa está muy clara, se ha debatido en el pleno 27 veces".

"No hay lentitud en la obra, hay problemas administrativos que se está trabajando por resolverlos lo antes posible. Este ayuntamiento se está volcando en mejorar la movilidad, sin proyectos faraónicos", ha asegurado el también concejal de Medio Ambiente, que ha aprovechado para destacar "el trabajo conjunto" de su departamento y del de Desarrollo Sostenible.

La concejala de Ciudadanos Rocío Fernández ha lamentado "falta de informacion y de planificación" por parte del equipo de Gobierno, al tiempo que ha incidido en "la necesidad de conocer los informes técnicos, económicos y jurídicos que nos indiquen que no vamos a incurrir en serios problemas".

"Llevamos un año sabiendo poco, queremos saber tiempos, costes de la paralización de un proyecto aprobado por consenso en la anterior Legislatura. Queremos que el Gobierno nos informe y queremos seguridad juricida", ha finalizado.

Para cerrar la comparecencia, el alcalde de Logroño Pablo Hermoso de Mendoza ha apuntado que "yo soy una persona que tiene dos coches, que ha vivido en la carretera y que entiende lo fabuloso que es un artefacto como un coche para desplazarse", algo que, de todas maneras, ha desligado de la política "que no tiene nada ver con ir contra el coche, sino con algo mas profundo, con ver para qué se hacen las ciudades".

"Y las ciudades -ha afirmado- no se hace con un túnel para ahorrarse dos minutos, en una ciudad pequeña, pero que tiene muchos accidentes y muchos atropellos. Yendo a 60 kilómetros por hora, un atropello mata, pero si el tráfico se calma, los accidentes son menos graves. Además, los accidentes se producen en las autovías que hay aún dentro de la ciudad, como Chile o Duques de Nájera, con una lógica semafórica para ir rápido".

Por eso, ha defendido que "para la seguridad, el coche tiene que ir más lento, y así se generan badenes, curvas, altillos.... para que se vaya mas lento, y además se producen menos ruidos, eso va por el buen vivir". Unas medidas, ha reconocido, que "pueden provocar incomodidad y desazon, pero hay que ir avanzando".

"Si se hace un cambio en Vara de Rey para ir más lento es por un mejor vivir. El PP se opone porque no lo han hecho ellos, nada más. Este Gobierno municipal viene desde el convencimiento de que hay que hacer una ciudad mejor, con que coger el coche para hacer pocos kilómetros no tiene sentido, tiene que ver con calmar el tráfico y nos vamos a empeñar en que sea así", ha finalizado.