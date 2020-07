Ayudas para energías renovables y fomento de la industria local, medidas de Vicepresidencia para la reactivación

Al departamento se propone con esto contribuir a la diversificación del modelo productivo balear y avanzar en digitalización, entre otros objetivos. "Esta pandemia nos ha enseñado que no se puede apostar todo a un solo sector productivo", ha subrayado el vicepresidente, Juan Pedro Yllanes, durante el acto celebrado en Can Balaguer, donde ha remarcado que el plan también busca "no dejar a nadie atrás".

Desde la Dirección General de Energía y Cambio Climático han destacado el plan de fomento de la inversión en instalaciones de energías renovables en parques fotovoltaicos y sistemas de autoconsumo, con ayudas de hasta 20 millones de euros; el impulso a la movilidad eléctrica, con ayudas por más de 2,5 millones de euros para la adquisición de vehículos limpios y la instalación de nuevos puntos de carga, y el fomento de la instalación de placas solares en espacios y edificios públicos y privados, con ayudas de hasta 200.000 euros para cada instalación.

Por otra parte, el Instituto Balear de la Energía prevé 2,6 millones de euros para cubrir los aparcamientos de dos hospitales públicos y 600.000 euros para instalaciones socialmente participadas. Paralelamente, el plan incluye una ayuda por valor de 100.000 euros al año para proyectos de fomento del uso de la biomasa; 7 millones de euros en ayudas para eficiencia energética en viviendas y edificios públicos; y 1,6 millones de euros para eficiencia energética en industria.

INDUSTRIA LOCAL

En cuanto a la industria local, el Govern fomenta la producción de nuevos bienes a partir de materias primas locales, como, por ejemplo, el uso de lana como aislante acústico y térmico; la algarroba para diferentes usos agroalimentarios como aceite, harina, vino y chocolate, o la sal para la producción de material desinfectante como el hipoclorito de sodio.

Por otra parte, a través de un programa de estímulo procedente del Ministerio de Industria por valor de 11 millones de euros, se fomentará la producción de suministros y materiales sanitarios en la Comunidad. El Govern planteará medidas de apoyo a las empresas que produzcan estos materiales.

Otras actuaciones son un programa de ayudas de 5,1 millones para modernización y digitalización de las empresas; 175.000 euros a la promoción y venta directa del producto industrial local; y una línea de préstamos o créditos blandos para la implantación de industrias productivas o mejoras sustanciales.

COMERCIO DE PROXIMIDAD E INNOVACIÓN

En cuanto al comercio de proximidad, se creará un catálogo y se impulsarán líneas de apoyo a comercios emblemáticos para ayudar a su preservación. Otras medidas son un mapa virtual de comercio de proximidad con venta en línea y la puesta en marcha de la tarjeta Island Pass y del proyecto Shopping Islands.

Desde la Dirección General de Innovación potenciarán la clusterización del tejido productivo de las Islas, con la creación de un polo de innovación para industrias de contenidos digitales que contribuya a impulsar la producción de contenidos -con un coste de inversión de 3,8 millones de euros en dos años-. También se incluye la creación del polo de innovación marino 'Moll Bit' para desarrollar un parque tecnológico de ciencias, industrias y tecnologías del sector náutico.

En esta línea también se prevé una convocatoria con una inversión de 400.000 euros destinada a paliar la reducida participación en I+D+I del sector privado.