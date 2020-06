El PP exigeix explicacions al Govern pel nomenament d'un "imputat" com a subdelegat a València

En un comunicat, el partit de Pablo Casado anuncia que demanarà explicacions mitjançant una pregunta en el Congrés, davant un nomenament que "una vegada més fa saltar per l'aire les línies roges que tant han exigit el PSOE para uns altres".

Pregunta així als socialistes "què ha canviat perquè ara una persona que podria estar propera al processament ocupe aquest lloc de responsabilitat després del que han proclamat durant anys".

"Rubio no solament està imputat, sinó que en la seua condició com a subdelegat del Govern té sota les seues competències a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil, encarregada d'investigar casos com en el qual està immers, la qual cosa suposa una absoluta anormalitat".

Davant aquesta situació, el PP reclama explicacions a José Luis Ábalos "en la seua triple condició de valencià, secretari d'organització del PSOE i ministre del Govern Sánchez, qui es dedica a imposar als seus amics en llocs de responsabilitat al marge de la seua situació".

En clau valenciana, els 'populars' volen "saber què ha de dir Ximo Puig", 'president' de la Generalitat i líder del PSPV, "tan ràpid per a demanar explicacions als altres i tan callat quan ha de parlar de la falta d'ètica de l'esquerra".