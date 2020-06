Les platges amb 'bandera negra' per contaminació estan a València, El Puig, Alacant, Guardamar, Alcossebre i Vinaròs

En la província de València, les platges escollides són les del port de València (mala gestió) i la de la plana de Medicalia al Puig (contaminació). A Alacant, la de Babilònia a Guardamar (mala gestió) i sant Gabriel en la capital (contaminació). I a Castelló, la de Fortí-Fora Forant-Cervol a Vinaròs (mala gestió) i la de les Fonts en Alcossebre (contaminació).

Per quinzé any, l'organització realitza una anàlisi dels més de 400 quilòmetres de les costes valencianes. L'informe 'Banderes Negres 2020' arreplega en aquesta edició els casos més característics d'afeccions per contaminació i roïna gestió ambiental

El diagnòstic fa una menció especial a les afeccions antròpiques (origen humà) sobre la biodiversitat costanera, que minven i posen en perill a centenars d'espècies animals i vegetals, alerta Ecologistes en un comunicat.

Es donen exemples clars d'espècies amenaçades en l'actualitat, des de la llepassa Patella ferruginea, les praderies de la fanerògama marina Cymodocea nodosa o les algues del gènere Gelidium spp, així com la gestió ineficaç sobre l'alga invasora Rugulopteryx okamurae.

DOBLE AMENAÇA DESPRÉS DE LA PANDÈMIA

Paral·lelament, l'informe no obvia la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la Covid-19. Ecologistes se solidaritza amb els afectats i alerta d'una "doble amenaça" com a conseqüència del coronavirus.

La primera són els residus generats per la pandèmia, doncs cada vegada són més habituals les imatges que mostren residus de mascaretes i guants mal gestionats i arribant a platges i mars.

Però també avisa de la desregulación urbanística com a eixida a la crisi, ja que "cada vegada més autoritats regionals estan mostrant la seua preferència per tirar una vegada més de la rajola com a solució a aquests problemes".

Amb motiu del 15 aniversari de les 'banderes negres', l'entitat llança un informe estatal extra que analitza la situació dels últims sis anys pel canvi de metodologia. Des de 2014 ha entregat un total de 284 banderes i "desafortunadament, no totes les situacions denunciades s'han solucionat de manera favorable".

Ecologistes també insisteix en la greu amenaça que suposen per a moltes platges els temporals com el de 'Glòria' de fa uns mesos. Convida a qüestionar la 'nova normalitat' i a reflexionar sobre la gestió d'aquests entorns, preguntant-se "si la resposta a aquests temporals va a seguir implicant una ingent quantia econòmica per a restaurar les infraestructures danyades o si hem de plantejar un nou model de gestió que estiga integrat amb el medi natural".