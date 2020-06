Cultura.- Circarte torna a l'octubre per a potenciar la cultura circense en mitjans digitals

En un any marcat inevitablement per la crisi global del coronavirus, el certamen aposta per reinventar-se posant el focus en el proper, el local, la cooperació i el digital, avança l'organització en un comunicat.

El circ arribarà a les ciutats d'Alacant, El Campello, Sant Joan d'Alacant, Dénia i Sant Vicent del Raspeig, a falta de confirmar la participació de Mutxamel. Com a novetat, en la seua onzena edició, Circarte passarà al medi rural, en aquesta ocasió a la localitat de Beniardà en la vall del Castell de Guadalest.

Entre els espais, passarà pel Teatre Principal d'Alacant, el Teatre Arniches, el Centre Cultural Les Cigarreras, l'ADDA i espais públics d'Alacant, així com el Paranimf de la Universitat d'Alacant (UA) i els auditoris del Campello, Sant Joan i Dénia.

Totes les novetats sobre el festival Circarte es poden seguir en la seua pàgina web '