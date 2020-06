Escola Valenciana i Acció Cultural denuncien la "persecució de facto a qualsevol norma que protegisca el valencià"

En un comunicat, les dos entitats han mostrat el seu rebuig a la sentència, en la qual s'estima parcialment un recurs contra el citat decret, interposat per l'Asociación para la Defensa del Castellano a la Comunitat Valenciana, que argumentava, entre altres qüestions, que l'oficina naixia amb la pretensió de defendre "només els drets dels valencianoparlants a expressar-se en valencià i no els drets dels castellanoparlants a expressar-se en castellà, quedant aquests desemparats".

Per açò, Escola Valenciana i ACPV han apel·lat a la unitat de la resta d'entitats, sindicats i partits "que treballen per la llengua" i han demanat al Consell "una resposta contundent per a garantir els drets lingüístics de les persones valencianoparlants".

Al seu juí, existeix "una persecució de facto a qualsevol norma que protegisca el valencià" perquè en cas contrari "no es pot entendre que la totalitat dels decrets de normalització del Botànic hagen sigut tombats totalment o parcialment de forma sistemàtica per la Secció Quarta" del TSJCV.

Han incidit en la necessitat d'una Llei d'Igualtat Lingüística que "supere aquest marc i garantisca de forma efectiva els drets lingüístics dels valencianoparlants".