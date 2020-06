Una dona resulta ferida després de caure quan escalava el Penyagolosa

Sobre les 12.40 hores s'ha sol·licitat la intervenció del CICU per a assistir una dona que havia patit una caiguda mentre escalava en la muntanya del Penyagolosa.

Una unitat del SAMU s'ha desplaçat fins al municipi de La Torre d'en Besora, on un helicòpter de rescat ha traslladat a la dona. En eixe punt ha sigut assistida per l'equip mèdic del SAMU per traumatisme cranioencefàlic i fractura de muscle.

Després de l'assistència, l'escaladora ha sigut traslladada a una zona del terme d'Albocàsser, on esperava l'helicòpter medicalitzat de la Generalitat amb base en la província. Una vegada allí, l'escaladora ha sigut evacuada en la unitat del SAMU aèria a l'hospital La Fe de València.