De dàrsena d'autobusos a plaça per als vianants: així serà la nova plaça de Sant Agustí

La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha accelerat els plans del govern municipal de València per a proporcionar a la ciutadania més espai pel qual desplaçar-se a peu. La necessitat de complir amb les distàncies físiques per a evitar el contagi ha portat a l'Ajuntament a iniciar una sèrie de modificacions de “caràcter provisional i urgent” en les plantes viàries de diferents emplaçaments amb l'objectiu de garantir que tant els passejos com l'esport a l'aire lliure es duen a terme en condicions de màxima seguretat.

Un dels primers projectes relacionats amb aquesta iniciativa a materialitzar-se serà, tal com va informar a la fi d'abril la vicealcaldessa i regidora de Renovació Urbana, Sandra Gómez, el de la conversió en zona de vianants de la plaça de Sant Agustí. La setmana que ve començaran els treballs, que està previst que s'allarguen durant un mes, per a guanyar espai públic per al vianant i alliberar de trànsit i d'altres elements l'entorn de l'església amb el mateix nom. D'aquesta manera, es busca també millorar la visualització d'algunes parts de l'edifici com el campanar, la façana o la porta gran.

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest divendres l'adequació, a la qual se li dedicaran 64.000 euros de pressupost, i amb la qual es busca donar “dignitat” a un “entorn important” convertit “actualment en una dàrsena d'autobusos”. L'àmbit d'actuació abasta l'espai que dóna a la façana est del temple, mentre que pel nord queda limitat tant a la façana monumental com a la vorera confrontant a aquesta.

Per l'oest el límit es troba en el carril bus que recorre Guillem de Castro. Per l'est s'estén pel carrer Osca i la seua connexió amb l'avinguda de l'Oest i, finalment, al sud la vora es troba en el perímetre exterior de la dàrsena de l'EMT més pròxima a la coneguda com a finca de Ferro.

Perímetro total de la peatonalización de la plaza de San Agustín Ajuntament de València

En aquest perímetre, que compta amb al voltant de 300 metres quadrats, s'actuarà per a evitar desnivells i es col·locarà mobiliari urbà ja existent i també cedit per la Marina, com papereres, jardineres i lluminàries. Així mateix, es potenciarà la vegetació. En aquest sentit, està prevista la plantació d'arbres de copa no gaire frondosa per a preservar les vistes de l'església i, atés que serà una zona considerada infantil, s'afegirà vegetació amb absència de toxicitat en les fulles, punxes i espines.

En la roda de premsa celebrada per a anunciar aquests canvis, Gómez també ha informat de l'inici de les obres de la plaça de l'Ajuntament, que començaran el dilluns, i les de l'avinguda de Pérez Galdós, “el projecte definitiu de la qual s'accelerarà durant la pròxima setmana”.