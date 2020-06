Martín (IU) defiende un Plan de Movilidad que recoja el 'metrotren', enseñanzas de la COVID-19 y nueva normativa

Ha recalcado que el Principado no autorizó el Plan de Movilidad de Gijón al no contar con Declaración de Impacto Ambiental, a lo que se ha preguntado cómo es que no tuvo en cuenta el anterior Gobierno local de Foro que el Ejecutivo regional estaba trabajando en un nuevo marco normativo en esta materia que afectaba a esta tramitación local.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Consistorio, en respuesta a quienes le han acusado de usar la necesidad de la Declaración de Impacto Ambiental como excusa. A estos, ha pedido "seriedad y rigor".

Más allá, ha asegurado que hay una ley estatal de 2013 que obliga a que los planes y programas, cuando son exigidos por alguna Legislación o administración, tengan evaluación ambiental. Ha recalcado, a este respecto, que las ciudades de más de 30.000 habitantes están obligadas a tener un Plan de Movilidad.

Eso sí, ha dejado claro que se van a tener en cuenta trabajos importantes que se valoraron en el marco del Foro de Movilidad, y así se refleja, según él, en el pliego de condiciones del contrato, en el que figura que deberá ser una de las alternativas a analizarse en el procedimiento de evaluación ambiental.

Y a mayores, ha reivindicado que la Comisión Permanente del Foro de la Movilidad "entiende y comprende" las razones por las que el Ayuntamiento tiene que ir a un nuevo Plan. En este sentido, ha apuntado que este viernes se enviará nota a todas las entidades, un total de 82, que pertenecen al Foro de la Movilidad, explicando esta cuestión.

"Quiero creer que es una oportunidad", ha sostenido Martín sobre el tener que hacer un nuevo Plan. Ha recalcado, a este respecto, que tras la pandemia de la COVID-19, hay un antes y un después en la movilidad, que incluye reflexiones en muchos países acerca de cómo debe de ser esta.

Ha puesto de ejemplo las ayudas estatales en materia de movilidad, de las que 2,2 millones son para el Principado de Asturias. Sobre esta cuestión, ya ha adelantado que el Ayuntamiento de Gijón optará a ellas.

También ha recalcado que el anterior Plan no recogía el impacto del 'metrotren' en la ciudad, por lo que es una oportunidad que en este nuevo Plan sí se recoja.

VINCULANTE

Además, el plan metropolitano del Principado está diseñado con el horizonte 2030 y es "jerárquico y vinculante" para todos las ciudades de Asturias. Por eso, lo normal es que el Plan se apruebe a 2030, según el edil.

Unido a ello, ha incidido en que en la agenda 2030 europea marca que los objetivos de desarrollo sostenible son hasta ese año, y la mayoría de las agendas políticas de Naciones Unidas, Europa y a nivel nacional usan de referencia ese mismo año.

Con todo, ha apuntado que reconociendo que es un inconveniente y un problema, cree que es el momento de hacer de este una oportunidad. Eso sí, ha lamentado que haya quien piense que haya perdido el tiempo, pero les ha recordado que la responsabilidad es del anterior Gobierno local.

En este punto, Martín ha remarcad que lo que garantiza este Ayuntamiento es que "con este Gobierno no se va a perder el tiempo", ha resaltado.