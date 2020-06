Turisme.- VIVOOD Hotel preveu una ocupació mitjana del 92% i contractarà més personal per a aquest estiu

Des de la reobertura el passat 12 de juny, l'hotel alacantí ha anat augmentant gradualment el nombre de reserves i, de fet, tancarà el mes amb una ocupació d'un 52% en dos setmanes d'activitat.

L'hotel destaca que el treball realitzat durant l'estat d'alarma, el tipus d'instal·lacions que disposa, que són "òptimes per al distanciament", i l'"excel·lent acolliment" per part del turista nacional, que veu l'hotel com l'"alternativa perfecta per a gaudir d'unes vacances segures sense eixir d'Espanya", estan sent claus per a la recuperació de la demanda.

Donades les previsions de creixement per a estiu, VIVOOD contractarà personal per a seguir oferint atenció i servicis "de màxima qualitat". "Tenim clar que hem de retornar la confiança que els nostres clients estan depositant en nosaltres. Ens vam sumar al lema que 'no és moment de parar, sinó d'accelerar' donant el millor de nosaltres", explica Daniel Mayo, CEO i fundador de VIVOOD.

L'hotel té previst reforçar les àrees de neteja, restauració i manteniment. Amb aquesta mesura pretén també ajudar a reactivar l'economia local, prioritzant la incorporació de treballadors residents en la província d'Alacant.

L'allotjament disposa d'un pla Garantia 360, que inclou, entre altres mesures, "un segur gratuït amb garanties en matèria de salut i atenció mèdica per a tots els hostes", la qual cosa "està afavorint la recuperació de les reserves", explica Daniel Mayo.

A més, l'hotel segueix el seu pla d'acceleració i s'enfoca també en la captació de clients internacionals, la demanda dels quals "comença a reactivar-se per a allotjar-se a partir de setembre".